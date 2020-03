Medio Rural da ahora luz verde al trabajo de los agricultores aficionados

0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La voz 21/03/2020 05:00 h

Hace solo unos días, la Consellería do Medio Rural ponía límites al trabajo que desarrollan los agricultores de fin de semana, esos que no están dados de alta en la Seguridad Social pero que cultivan las tierras para autoconsumo o como un ingreso extra. Decía que estos no podían desplazarse para atender sus cultivos, aunque sí que podían desarrollar esas actividades en la huerta de su casa o en fincas próximas a su vivienda. La consellería ha cambiado ahora de parecer y, tras una videoconferencia mantenida con el ministerio, entiende que estas labores de cultivo de fincas están autorizadas. De hecho, ha reclamado a Agricultura que, en caso de que estos agricultores aficionados no puedan seguir desarrollando su labor, lo indique expresamente.

Medio Rural ha cambiado de idea. El Centro de Coordinación Operativa de la Xunta (Cecop) entiende ahora que resulta posible el desplazamiento de los trabajadores profesionales y no profesionales del sector agrícola, ganadero y forestal a sus fincas o lugares de trabajo. Esto significa que los conocidos como agricultores de fin de semana, los que no están dados de alta en la Seguridad Social, pueden seguir trabajando. Hasta ahora, el criterio mantenido por la consellería era que estas labores de poda de viñedo, de cultivo de frutas y hortalizas o de cuidado del monte y las colmenas, entre otras muchas tareas, solo podían llevarse a cabo sin la parcela en la que se iba a trabajar estaba situada en las inmediaciones de la vivienda habitual, con el fin de evitar desplazamientos de los vecinos.

Cambio de criterio

Pero a principios de esta semana, este criterio comenzó a cambiar. Primero, el conselleiro, José González, pidió al ministro de Agricultura, Luis Planas, que aclarase si estos agricultores no profesionales podían seguir trabajando. Ayer mismo, la consellería reconocía que iba a autorizar estas tareas siempre y cuando, claro está, el ministerio no diga lo contrario. En este sentido, reclamó a Planas que, en caso de que entienda que estos desplazamientos no son posibles, lo diga claramente. Mientras, la consellería permitirá a todos los que cultivan frutas, verduras y hortalizas de forma no profesional continuar con su actividad. También, a los que se ocupan de la limpieza de los montes o a los que tienen colmenas. Desde Medio Rural entienden que este tipo de movimientos de personas no suponen un riesgo para la salud pública, pues son desplazamientos individuales a zonas que están en las proximidades de las viviendas. Eso sí, advierten de que el agricultor interceptado deberá acreditar la realización de tareas agrarias y de que está obligado a cumplir todas las recomendaciones sanitarias.

La Guardia Civil identifica a un vecino en Boiro por ir a plantar patatas

El vaivén en la autorización para trabajar en sus fincas a los agricultores no profesionales coge en el medio a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en algunas zonas siguen apercibiendo a los que salen de casa con motivo de cuidar sus fincas. A principios de esta semana, la Policía Local de Vilagarcía reprendió a una vecina de Bamio que quería poner patatas en una finca. Y ayer fue la Guardia Civil la que identificó a un vecino en Boiro que aseguraba haber salido de casa con el objetivo de cultivar el mismo tubérculo. Según las últimas directrices de Medio Rural, esta actividad está permitida esté donde esté la finca.

Transporte de cosecheros

Otra de las cuestiones que no está clara es la que se refiere al movimiento de personas de pequeñas empresas que recogen cosechas. Mientras unos opinan que en los coches solo puede viajar una persona, salvo casos de fuerza mayor, otros entienden que si es un vehículo de trabajo puede ir más de un profesional. Medio Rural entiende que esta última opción es la correcta y por eso reclama al ministerio que se hagan excepciones para la circulación de trabajadores de los sectores agrícolas, forestal y ganadero.