El temporal deja en las últimas 24 horas más de 2.600 rayos en Galicia

Bo día! Seguimos neste martes con aire moi frío en altura polo que teremos:

▪️ Chuvascos que irán perdendo intensidade co avance do día⛈️

▪️ Cota de neve subindo dos 800m aos 1000m❄️

▪️ Ondas por riba dos 8 m no litoral🌊

▪️ Temperaturas máximas 📉