Herminia sigue azotando Galicia: 13.000 personas sin luz, dos centros sin clase, vuelos cancelados, inundaciones y un cruceiro derribado

Los niveles de alerta en tierra van reduciéndose, pero Herminia sigue dejándose notar, sobre todo tras una madrugada de fuertes vientos y lluvia. Precisamente el viento es el motivo del aviso amarillo activo en el noroeste de A Coruña y el interior de Pontevedra, por ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora. Una velocidad que se ha rebasado, y mucho, en distintos puntos. La estación de Penedo do Galo en Viveiro registró la ráfaga máxima de este lunes, con 141,6 kilómetros por hora medidos a las 2.40 horas. Pero también hubo registros potentes a primera hora de la mañana: en Lousame se detectó una ráfaga de 103 km/h a las 9.50, y en Muras una de 137,7 km/h a las 7.10 horas.

El litoral gallego sigue en alerta roja, por olas que pueden llegar a diez metros, que baja a naranja en la costa de A Mariña. Además, hay un aviso amarillo en las montañas de Lugo y Ourense, ya que se esperan acumulaciones de diez centímetros de espesor en zonas altas en 24 horas.

Todo esto sigue traduciéndose en incidencias. Herminia, la segunda borrasca que entró el domingo, acumula desde su llegada a Galicia más de 1.400 incidencias, según datos del 112. Los trenes siguen suspendidos en Ferrol, se han cancelado vuelos a primera hora, hay cortes de luz en distintas localidades e incluso ha habido que suspender clases en algún centro.

Uno de ellos fue el IES de A Pobra do Caramiñal, donde unas planchas de pladur cayeron sobre el pasillo y varias más amenazan con desprenderse. En la misma localidad, el alumnado del colegio Pilar Maestu Sierra estaba ya en clase cuando unas chapas de las gradas del campo de fútbol se desprendieron y acabaron en el aparcamiento. Se llamó a los bomberos y a las familias para que acudieran a recoger a los estudiantes.

En los aeropuertos de Vigo y A Coruña se suspendieron las conexiones aéreas con Madrid de primera hora, toda vez que la noche anterior no habían llegado los vuelos procedentes de la capital que debían estar disponibles para salir por la mañana. En Peinador, además, no aterrizó el avión de Air Europa que debía llegar desde Madrid a las 7.50, por lo que se canceló el regreso a la capital con la misma aerolínea de las 8.40. El aeropuerto de Vigo estuvo incomunicado con Madrid desde el sábado. Ninguno de los ocho vuelos programados por sentido entre Peinador y Barajas operó durante el domingo y otros tres han sido cancelados en la mañana del lunes a causa de las fuertes rachas de viento que azotan la costa gallega. Finalmente, el vuelo de Air Europa del mediodía fue el primero que logró tomar tierra pasadas las 12 de hoy, no sin antes realizar dos intentos de aterrizaje, informa Carlos Punzón.

Además, en esta zona está suspendido el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo.

En Ferrol los problemas los ha estado sufriendo la comunicación ferroviaria. El servicio de tren entre Ferrol y Ribadeo sigue suspendido, pero Renfe ha recuperado este mediodía la conexión entre la ciudad departamental y A Coruña.

13.000 personas sin luz

Los cortes de luz son otro de los problemas que el mal tiempo está dejando en distintos puntos de Galicia. Naturgy cifra en unas 13.000 las personas sin suministro eléctrico a media mañana de este lunes. La mayoría de los afectados se encuentran en la provincia de A Coruña (7.000), seguida por la de Pontevedra (2.500), Ourense (2.200) y Lugo (1.400 afectados).

Por ejemplo, el cruce de Sesmonde, en el concello coruñés de Vilasantar y limítrofe con Curtis, lleva sin electricidad desde el domingo a las seis de la tarde. Este lunes, según indicaron los vecinos a La Voz, solo están operativos centros como el IES de Curtis o el supermercado, «grazas a que teñen grupos electróxenos propios».

UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, tiene movilizadas a más de 500 personas para hacer frente a las incidencias. «Registramos desde ayer mucha caída de árboles en tendidos que dan suministro a los transformadores, y el acceso a algunas averías es complicado porque están en zonas altas del monte. Son reparaciones complicadas. Ha sido un temporal muy duro», apuntan desde la compañía eléctrica.

También desde ayer, hacia las cuatro de la tarde, están sin luz en el barrio compostelano de Conxo. Lo que para algunos es una grave molestia, para otros se ha convertido en un riesgo para su vida. En este barrio reside una mujer que depende de un máquina para comer, y que lleva desde ayer por la tarde sin poder alimentarse. «Es un caso de vida o muerte», alerta su marido, que pide que su caso sea prioritario para los equipos de reparación.

La lluvia y el viento están complicando la jornada en muchos puntos de Galicia, con el añadido de que las tormentas con aparato eléctrico también están afectando a distintas localidades, e incluso hay previsión de granizo en algunas áreas.

En Santiago y su comarca muchos vecinos han revivido los problemas de inundaciones ocurridos en los últimos meses, por el volumen de precipitación acumulada en los últimos días, que ha desbordado ríos, pero también las redes de pluviales.

Más allá del agua, testimonio de la fuerza del viento es la caída en Noia de un cruceiro con 146 años de historia. Situado en la parroquia de Barro, su pilar fue derribado por una ráfaga y la talla se rompió al chocar contra el suelo. Además, en este concello la piscina se ha quedado sin cubierta.

La borrasca, igual que su predecesora Éowyn, ha dejado árboles y postes caídos en caminos y carreteras de distintos municipios. En Zas, por ejemplo, personal municipal tuvo que retirar dos postes telefónicos. En Cervo fueron los bomberos del parque de Viveiro los que acudieron a levantar un árbol caído sobre la vía que obstaculizaba el paso de un autobús escolar.

También son muchos los Concellos que han decidido mantener cerrados parques e instalaciones deportivas al aire libre este lunes.

Los mayores registros de lluvia y viento de este lunes VIENTO Viveiro - estación de Penedo do Galo: 141,6 km/h (02.40 horas) Muras - estación de O Xistral: 137,7 km/h (07.10 horas) Cedeira - estación de Punta Candieira: 132,5 km/h (01.30 horas) Malpica de Bergantiños - estación de Malpica: 123,3 km/h (01.40 horas) Manzaneda - estación de Cabeza de Manzaneda: 115,7 km/h (06.20 horas) LLUVIA ACUMULADA Muíños - estación do Xurés: 33,5 litros/metro cuadrado Avión - estación de Amiudal: 28,1 litros/metro cuadrado Entrimo - estación de Entrimo: 24,9 litros/metro cuadrado Celanova - estación de Gandarela: 24,3 litros/metro cuadrado Calvos de Randín - estación de Calvos: 24,2 litros/metro cuadrado (Información de las 13.00 horas)

Por otro lado, la Xunta mantiene activado el Plan Inungal (Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia) para hacer seguimiento del nivel de una docena de ríos, ante posibles desbordamientos puntuales de sus cursos. Los ríos bajo vigilancia son el Oitavén (en la estación de Soutomaior), el Miñor (Gondomar), el Lérez (Pontevedra), el Verdugo (Pontecaldelas), el Mendo (Betanzos), el Masma (Mondoñedo), el Madeo (Aranga), el Landro (Viveiro), el Azúmara (Reguntille), el Ladra (Insua), el Miño (Lugo) y el Arnoia (Baños de Molgas). Todos ellos registraban este mediodía un nivel superior a los umbrales de seguimiento establecidos.