Juan Gestal: «En interior, si no hay ventilación, deberían usarse mascarillas FFP2»

UXIA RODRÍGUEZ

07/10/2020

Juan Gestal, epidemiólogo y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC, no duda en que hay que atajar la transmisión del covid-19 a través de los aerosoles -el aire exhalado al respirar, hablar o toser-. El experto ha respondido a las preguntas de los lectores de La Voz de Galicia.

-¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que hemos pasado y de todas las medidas que se han tomado, sigamos con estas cifras alarmantes?

-La primera onda no se vio venir y fue como un tsunami. No estábamos preparados, no había equipos, el personal sanitario estaba muy decaído con todos los recortes y pasó lo que pasó. Tuvimos un largo confinamiento, pero en ese tiempo no nos preparamos. En marzo ya sabíamos el papel de los asintomáticos y que la clave era controlar al mayor número posible. El 44 % de los contagios se producen en el período asintomático. Había que reforzar la vigilancia epidemiológica, contratar muchos rastreadores y hacer muchos test, además de fortalecer la atención primaria. No se hicieron los deberes.

-¿Cómo puede haber tantos contagios si hay un uso tan extendido de la mascarilla?

-Lo que no se debió decir nunca es que no había suficientes evidencias para la transmisión por aerosoles, lo que teníamos que haber dicho desde el principio es que no había evidencias de que no se produjera esa transmisión, es lo que llamamos principio de precaución y lo que teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo es protegernos contra los aerosoles.

-¿Cómo nos tenemos que proteger?

-La ventilación natural es imprescindible, así como la separación, estar con la menor cantidad de gente posible en un interior. Habría que estar en lugares cerrados poco tiempo, pero cuando hay que estar en interior varias horas y no se cumplen condiciones de ventilación, para tener una protección habría que utilizar una mascarilla FFP2.

-¿En una oficina que no se pueda ventilar habría que usar ese tipo de protección, no vale una quirúrgica?

-Si hay una buena ventilación y una buena distancia, puede ser suficiente. Sin ventilación ni distancia, no. En una oficina, como en un aula, habría que estar abrigados y tener las ventanas abiertas todo el tiempo. Respiramos continuamente y, simplemente, con respirar, estamos lanzando aerosoles, si hablamos todavía más, si tosemos o estornudamos muchísimo más. Debe ventilarse y procurar no hablar en voz muy alta.

-¿Nos podemos contagiar a través de una superficie u objeto?

-Las superficies y los objetos tienen muy poca importancia en la transmisión, salvo en el entorno del enfermo. De todos modos, debemos fomentar la limpieza de las superficies y la higiene de manos, pero sin llegar a esos extremos de desinfectar toda la compra del supermercado.

-¿Todos los asintomáticos son transmisores?

-Sí, todos. En los casos de covid-19 con síntomas, cuando alguien empieza con fiebre o tos, uno o dos días antes contagiaba. La carga viral baja en una semana, por eso, los franceses han acortado a siete días el período de cuarentena.

-¿Cree que siete días sería el período recomendado de cuarentena?

-Mejoraría el cumplimiento de la cuarentena seguro. Digamos que se nos podría escapar solo un 2 % comparándolo con 14 días.

-¿Pasamos demasiado rápido del confinamiento estricto a la denominada «nueva normalidad»?

-Sí, pasamos demasiado rápido por la presión económica, el turismo, la hostelería, llegaba el verano. Todo eso presionó mucho y estamos penando ahora el no haber hecho bien la bajada.

-Una de las principales diferencias de esta segunda ola es la capacidad diagnóstica. El esfuerzo en la realización de test, ¿es suficiente?

-Hay que hacer muchísimas, muchísimas pruebas. La Salud Pública estaba muy mal dotada. Esas mejoras de la vigilancia epidemiológica se han traducido en que esta segunda ola sea diferente, pero hay un gran porcentaje de fuentes de infección que no se detectan. Hay que mejorar la búsqueda porque estamos bajando en esta segunda onda, pero habrá que prepararse para la tercera ola que nos vendrá.

-¿Sería interesante realizar test de covid-19 en las farmacias?

-Yo creo que sí. Habría que organizarlo y darle formación a las personas que los fueran a realizar. En cuanto al interés para la Salud Pública tenemos una red de farmacias impresionante.

-¿Cree que los confinamientos perimetrales, como el decretado en Ourense, funcionan?

-Si la gente puede salir de casa, si van a poder reunirse, va a seguir habiendo transmisión. No se podrá extender a otros lugares, pero me parece que es mejor un confinamiento que cien perimetrales.

-¿Cómo definiría la situación en Galicia?

-Estamos en una de las «menos malas» situaciones del país. En conjunto, con las excepciones que ahora se están dando en la provincia de Ourense, Galicia está en una meseta. Llevamos un mes estabilizados y parece que quiere apuntar hacia abajo. Confío en que a lo largo de octubre empiece a bajar.

-¿Qué pasará este año con la gripe?

-Siempre miramos lo que pasó en el hemisferio sur, que ya han pasado el invierno y, de entrada, me parece una buena noticia para nosotros: no hubo gripe. A lo mejor este año no hay gripe, al menos, coincidiendo con el covid. De todos modos, hay que vacunarse.

-¿Quién debería vacunarse?

-Todos los que formen parte de un grupo de riesgo tienen que vacunarse, pero yo recomendaría a toda la población que se proteja de la enfermedad.

¿Volver a la vida normal? «Bien entrado el año 2022, lamentablemente.»

-En algunos centros sanitarios no se puede entrar con mascarillas de tela. ¿Debería extenderse esta medida?

-Por supuesto, lleves la mascarilla que lleves. Cuando vas a entrar en un centro sanitario deberían facilitarte siempre una mascarilla quirúrgica.

-¿Por qué no se ha contemplado nunca dejar que la gente se contagie para lograr antes la inmunidad de grupo?

-Eso lo quiso hacer Boris Johnson en el Reino Unido, pero se echó para atrás. Si haces los cálculos de las muertes que eso supondría es inasumible.

-¿Qué porcentaje de inmunidad entre la población se necesita?

-Un 70 o un 80 %. Esto sería una estimación en base a otras infecciones.

-¿Cuándo podremos volver a la vida que teníamos antes de la pandemia?

-Esto va para largo. Necesitamos que llegue la vacuna, ahora mismo hay diez en fase tres. De esas diez a la cabeza se dicen muchas cosas, pero no podremos comenzar a vacunar a la mayoría de la población hasta el segundo semestre del 2021.

-¿Y volver a la vida prepandemia?

-Tenemos que mantener las medidas hasta que consigamos una alta cobertura poblacional con la vacuna y logremos que el virus deje de circular. Bien entrado el año 2022, lamentablemente.

-Es uno de los expertos españoles que lleva ya tiempo pidiendo una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que podría comenzar en noviembre. ¿Cómo de importante es esta evaluación?

-Un mes nos parece poco tiempo para hacer la evaluación, pero lo importante es que se den pasos para conseguir ver en dónde nos hemos equivocado y qué cosas hay que cambiar y corregir. Hay que hacerlo lo mejor posible; cuanto mejor lo hagamos, mejor preparados estaremos para esta pandemia porque hay pandemia para rato.