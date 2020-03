El colegio Salesianos de Ourense llama a la calma por el coronavirus: «La profesora se encuentra bien y manifestó los síntomas fuera del centro»

0

Ourense 09/03/2020 15:05 h

El caso de la profesora del colegio Salesianos que dio positivo en el primer análisis del coronavirus no desembocará en un protocolo especial dentro del centro educativo. Este lunes, la jefa territorial de Sanidade y la encargada de alertas epidemiológicas se reunieron con el director, Lupicinio Peña, y padres de los alumnos. Y el mensaje transmitido fue de tranquilidad: «Se nos indicó que tenemos que estar tranquilos y no alarmarnos. Y que no hay motivo para que los niños falten al colegio por miedo al contagio».

Según indica Peña, la docente, que viajó al Carnaval de Venecia días atrás, comenzó a mostrar los síntomas el viernes a la tarde, cuando ya no estaba dando clase. «Los manifestó estando fuera de Salesianos, así que realmente no hay ningún peligro en el colegio. Desde Sanidade insisten en que estemos tranquilos, porque el contagio no se produjo en el centro», agregó. Lo que sí se hará, dice Peña, «es realizar un seguimiento a personas del entorno familiar de la profesora».

El estado de salud de la docente

La profesora afectada se encuentra «muy bien», señala el director de Salesianos. «Casi no tiene síntomas y no lo está sufriendo con dureza», señala. Sin embargo, «en lo anímico se encuentra mal y está agobiada, porque se han dicho cosas muy crueles en las redes sociales». En este sentido, Peña aboga por «ser humanos y conocer las realidades antes de manifestarlas». Por ahora, la docente está en régimen de aislamiento en su domicilio particular.

Las críticas a las que alude Peña están vinculadas al viaje de la maestra al país transalpino pese a que la situación con respecto al coronavirus recomendaba precisamente extremar las precauciones en salidas al extranjero. «Ella tuvo responsabilidad en todo momento. Y además, haber estado en ese lugar no implica que se desarrolle la enfermedad. Al volver, era consciente de que había estado en zona de riesgo y tomó sus precauciones para no tener un contacto tan directo con los alumnos, como la desinfección de las manos. Y lo hizo por precaución, no porque ella supusiese que lo tenía», indica el director.

El temor de los padres

Cinco padres de estudiantes estuvieron presentes este lunes en la reunión matinal. En ella, expusieron sus temores al respecto del coronavirus. «Lo entiendo, porque los hijos son los que le duelen a uno. Se nos ha transmitido que no tienen nada que temer por la salud de sus hijos porque no hay riesgo», avisó Peña.

Y explicó que el caso de Salesianos no es comparable al del instituto de Moaña, ya que «no hubo ese contacto una vez se manifestaron los síntomas». En este sentido, repitió que no está previsto iniciar algún tipo de acción específica.

Por otro lado, sí se palparon ausencias en las clases durante este inicio de semana. «En la ESO faltó en torno a un 20 % del alumnado. Y también en alguna clase de Primaria, pero esto depende también de la influencia que ejercen los grupos de WhatsApp y de cómo se lo tomen los padres. En todo caso, insisto, no hay motivos para temer», concretó el director de Salesianos.