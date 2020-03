¿Es peligroso ir al gimnasio?¿Cuál es el primer síntoma? Respondemos a las preguntas de nuestros lectores sobre el coronavirus

0

La Voz de Galicia U.R.

redacción 08/03/2020 12:29 h

Son muchas las incógnitas y, con más de 400 infectados en España, el miedo se apodera de los ciudadanos y se vuelve más peligroso que el propio virus. Juan Gestal aclara cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad, qué se puede hacer para prevenirla, cuáles son los índices de mortalidad y la población de riesgo, entre muchas otras dudas.

ANA (A Coruña)

¿Debo usar mascarillas? Leo y escucho que la población sin patologías previas no debemos usarlas, pero veo que los cuerpos de seguridad del Estado que están en una zona de riesgo las usan, también médicos, etc. Así que prevenir sí que previene.

No, la utilización de mascarillas en la población general para la prevención de la infección por el SARS-CoV-2 no está justificada. La mascarilla se reserva para su uso por personas con otras patologías que la precisen para protegerse, como es el caso de los inmunodeprimidos. También para el enfermo o sospechoso de estarlo por el COVID-19, para evitar que contagie a otras personas, y por el personal sanitario y de seguridad o de control en zonas de riesgo que se exponen a muchas personas, entre las que pudiera haber algún infectado. Por otra parte, las mascarillas tienen un tiempo limitado de efectividad, pues en cuanto se humedecen dejan de ser efectivas.

MARÍA (Lugo)

¿Cómo se distingue el COVID-19 de la gripe común?

En un primer momento puede ser difícil pues la clínica de comienzo se parece (fiebre, tos, dolor muscular, disnea). Más fácil es la diferenciación si se presenta ya como una neumonía vírica. En este momento, nos estamos guiando mucho para la sospecha por el antecedente epidemiológico de exposición.

Iván / andrés (Lalín/ A Coruña)

¿Por qué no se toman más medidas, como controles en los aeropuertos o la suspensión de actos? ¿Por qué no se activa el escenario número 2 de actuación en España? Si China pudo, ¿por qué aquí no se hace lo mismo?

Los controles de temperatura en los aeropuertos son poco útiles. Las personas pueden no tener fiebre en ese momento por estar todavía incubando la enfermedad o por estar tomando un antitérmico. Lo que se está haciendo, y se ha reforzado últimamente, es colocar carteles en las zonas de llegada de aeropuertos y puertos, y entregar folletos en los vuelos procedentes de países y zonas de riesgo. En esos carteles y folletos se les informa de qué deben hacer en caso de presentar alguna clínica. Esto es mucho más efectivo. La suspensión de actos y cierres de centros se están haciendo con prudencia. Hay que tener en cuenta en todo momento los beneficios y los perjuicios de cada medida.

ANTONIO (A Rúa)

¿Me gustaría saber hasta qué punto tenemos que tenerle respeto a esta enfermedad. Desde el propio ministerio nos dicen que tenemos que hacer vida normal, que esto es como una gripe, que si los casos que hay no son preocupantes, que si no se suspenden actos multitudinarios... ¿Entonces por qué sale en los medios de comunicación todo el rato? ¿En qué nos engañan?

No es una gripe. Se parece a ella en los mecanismos de transmisión y en las medidas de prevención que debemos adoptar, y también en la clínica al principio, pero esta es una enfermedad nueva que, en el 81 % de los casos cursa de forma leve, en un 14,5 % ocasiona una neumonía vírica que puede ser de menos a más grave, y en un 4,5 % una neumonía complicada que exige tratamiento en UCI y puede ocasionar la muerte en el 1-2 % de los casos.

JOSÉ MARÍA ALBERTO (A Coruña)

¿Va a tener cura?

El tratamiento es sintomático y de soporte de órganos en los casos que requieren ingreso hospitalario y en la uci. Se están utilizando medicamentos que se utilizaron en el tratamiento del SARS y MERS, y como el coronavirus es un virus ARN, se están probando distintos medicamentos ya usados en el tratamiento de otras enfermedades producidas por virus ARN, como la gripe o el VIH. También hay en marcha varios ensayos clínicos con otros medicamentos como la asociación del remdesivir y la cloroquina, con muy buenas perspectivas, y en China ya se ha aprobado el favipiravir para su uso en COVID-19. Se llegará antes con los tratamientos, pues las vacunas que se retrasarán de 12 a 18 meses. También se están diseñando terapias prometedoras con nanopartículas para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda.

LUIS (As Pontes)

¿Debo seguir alguna recomendación especial? Estoy trasplantado de riñón y tengo que ir al médico en pocos días.

Seguir de modo un poco más estricto las medidas preventivas.

ana (Vigo)

¿Cuánto sobrevive el virus fuera de un ser vivo portador? Si una persona portadora de coronavirus tose sobre una superficie y después una persona sana toca esa superficie ¿Puede ser contagiada?

Se han hecho estudios con otros coronavirus y se ha visto que sobre superficies de formica o paredes de yeso puede sobrevivir 36 horas; sobre superficies plásticas o de acero inoxidable 72 horas, y en portaobjetos de cristal 96 horas. En heces y orina: 1-2 días, y en heces diarreicas hasta 4 días. Por eso, es importante extremar la limpieza y desinfección de superficies con una solución de agua con lejía.

AINHOA (A Coruña)

¿Qué hacemos para evitar una infección? ¿Se puede superar? ¿Si es así, cómo se supera?

Las medidas más eficaces para la prevención de este y de otros virus respiratorios son el lavado frecuente de manos (más eficiente que la higiene de manos con soluciones hidro-alcohólicas); evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, algo complicado pues lo hacemos de modo automático; cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o contra el codo flexionado, desechando el pañuelo y lavando a continuación las manos, y evitar el contacto físico con otras personas, manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1 metro, idealmente 2, así como evitar dar la mano y besos, especialmente si se sufre una infección respiratoria. En cuanto a si se puede superar, sí se puede superar. El 98-99 % de las personas que sufrieron la infección la superaron.

SONIA (Pontevedra)

¿Creen que cerrar colegios haría que el contagio entre los niños fuese menor? Deberíamos protegerlos. Están en peligro. Da igual que se laven un par de veces las manos si están tocándolo todo poco después.

Los niños apenas se afectan. En China, hasta el pasado 11 de febrero de un total de 44.672 pacientes, fueron menores de 10 años 416 con ninguna defunción, y entre 10 y 19 años 549 con 1 defunción. El cierre de los colegios puede generar más problemas que beneficios pues, ¿quién se va a quedar con los niños si sus padres tienen que trabajar?

CLAUDIO (A Coruña)

¿Supone un riesgo de muerte real para las personas adultas sanas?

La letalidad, por lo que hoy sabemos es del 1 %-2 %; algo mayor en los varones que en las mujeres; aumenta con la edad, sobre todo, en los mayores de 70 y de 80 años, y en personas con patologías crónicas cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer…, pero también fallecen personas adultas que no tienen factores de riesgo, como sucede en otras enfermedades como la gripe.

MARCOS (Arteixo)

¿Son seguros los gimnasios con las máquinas llenas de sudor de otras personas?

Por el sudor no se transmite, pero todos debiéramos ser cuidadosos y dejar siempre en buen estado las maquinas que utilicemos. Como medida de prevención debemos lavarnos las manos tras utilizarlas evitando mientras las usemos tocarnos los ojos, boca o nariz.

MÓNICA (Santiago de Compostela)

¿Cuál es el riesgo que presentan las reinfecciones por el coronavirus?

Ha habido algún caso. No se sabe muy bien si es por una reactivación, o un falso negativo en el test.

JAVIER (A Estrada)

¿Es posible el contagio en piscinas públicas?

Al aire libre, fuera de recintos cerrados, las infecciones respiratorias se transmiten menos pues no se está tan próximo a otras personas. Por otra parte, cuando se utilicen las piscinas el tiempo será más cálido y los días más largos y luminosos y estas no son las mejores condiciones para estos virus.

ALICIA (Santiago de Compostela)

¿Se puede transmitir a animales?

En Hong Kong se transmitió a un perro, al que no ocasionó ninguna clínica y tenía una carga viral baja. La transmisión de microorganismos de personas a animales ocurre en ocasiones, por ejemplo, en la pandemia de gripe del 2009, un carpintero que fue a hacer unos arreglos a una granja de cerdos les transmitió el virus de la gripe A. Se deben proteger a las mascotas.

natalia (Ferrol)

¿Se sabe el porcentaje de personas vacunadas contra la gripe común entre las personas contagiadas por el coronavirus? ¿El porcentaje es mayor o menor que el de los vacunados por la gripe común en relación al total de la población?

La vacuna de la gripe no protege frente a los coronavirus.

miguel rubio (Ourense)

¿Un apretón de manos con una persona portadora del virus, pero asintomática supone un riesgo elevado?

No se sabe si los casos inaparentes trasmiten el virus, se cree que no, y que la transmisión es a partir de la aparición de la clínica, aunque no se sabe con seguridad. De todos modos, debemos tomar con ellos las mismas precauciones que con los casos clínicos manifiestos. Un apretón de manos no supone ningún riesgo si seguidamente nos lavamos las manos sin llevarlas antes a la boca, nariz u ojos.

ismael forneiro

¿Cuál es el primer síntoma?

El comienzo suele ser insidioso, sea no brusco, y en muchas ocasiones el primer síntoma es la fiebre, seguido de tos seca, dolores musculares, fatiga y dificultad respiratoria. En algunas ocasiones (10 % de casos) comenzó con náuseas y diarrea y uno o dos días después aparecieron los otros síntomas.

JAVIER (Ourense)

¿Cómo cursa la enfermedad desde el primer síntoma y cuándo alcanza su pico?

Tras un período de incubación medio de 4-5 días comienza con fiebre, tos seca, dolor muscular, fatiga y dificultad respiratoria, si la enfermedad sigue evolucionando, presenta una neumonía vírica de variable gravedad que exige ingreso hospitalario y, en la mayoría de los casos, acaba resolviéndose. En unos pocos casos puede agravarse con una insuficiencia respiratoria aguda, shock séptico y fracaso multiorgánico que puede conducir a la muerte. En la segunda semana de la enfermedad se decide si la evolución va a ser favorable o si por el contrario va a evolucionar mal.

MIGUEL NÚÑEZ (A Coruña)

¿Mi mujer está embarazada de siete meses. ¿Qué pasaría si llegara a contagiarse?

Las embarazadas pueden sufrir complicaciones por eso debe extremar las precauciones para no infectarse. En un estudio de 9 gestantes que sufrieron neumonías por el SARS-CoV-19, en el tercer trimestre del embarazo, ninguna desarrolló neumonía grave ni falleció y el virus no se trasmitió intrauterinamente a ninguno de los niños que nacieron de cesárea electiva con buen estado de salud. No hay ningún caso de transmisión trasplacentaria.

FRANCISCO (Narón)

¿Sería conveniente hacer acopio ordenado de víveres en previsión de una cuarentena generalizada?

Siempre es bueno, si se puede, tener ciertas reservas de comida en casa, pero no es necesario hacer acopio exagerado de víveres.

SANTIAGO SUÁREZ

¿Qué tengo que hacer para prevenir el virus a la hora de hacer un viaje?

Este no es el mejor momento para hacer un viaje y menos a las áreas que están más afectadas, salvo que no pueda ser aplazado. De tener que hacerlo debe extremar las medidas preventivas de higiene respiratoria, lavado de manos y distancia de seguridad y evitar al máximo las aglomeraciones.

JESÚS (Barbanza)

¿Lo que ha matado a las personas fallecidas es el virus u otras patologías como neumonías?

Lo que mata son complicaciones relacionadas con una respuesta inflamatoria exagerada del sistema inmune del enfermo que provoca una insuficiencia respiratoria aguda al dificultar el intercambio de gases en los alveolos pulmonares; un shock séptico y un fracaso multiorgánico.

carmen (Ourense)

¿Algo que se me pasa por la cabeza ahora mismo, pelando una mandarina, procedente de Valencia. ¿Puede el virus sobrevivir en alimentos? Teniendo en cuenta que una mandarina no se lava.

No hay ningún caso en el que se haya transmitido a través de alimentos. En cualquier caso, la mandarina la va a pelar usted, yo no veo ningún riesgo. Si tiene escrúpulos puede lavarla antes de pelarla.

MARÍA

¿Por qué motivo se procedió de tal forma con los repatriados de Wuhan, y sin embargo, ahora se recomienda hacer vida normal a aquellas personas que han tenido contacto con el positivo de A Coruña?

Ante un problema como el que nos afecta, las medidas son cambiantes y se van adaptando al conocimiento que se va teniendo y a las diferentes situaciones. Hoy lo que procede en los contactos es la vigilancia durante 14 días, y en los casos leves el aislamiento en el domicilio hasta la desaparición de los síntomas y dos PCR separadas 24 horas negativas.

ROSARIO (Ourense)

¿Es peligroso ir a la peluquería?

En este momento, no.

ANÓNIMO

¿Trabajo en un puesto de venta de encurtidos y se dan a degustar productos directamente del cucharón. ¿Es posible que pueda contagiarse o permanecer en la mercancía tocada por el cliente el virus? La temperatura de la nevera es de 4°C - 8°C aproximadamente.

A esa temperatura el virus se puede conservar y ningún producto debe darse a probar con un mismo cucharón a diferentes personas.

ZURIÑE (Ourense)

¿He pedido un teléfono Samsung que, supuestamente, viene de la fábrica de Corea del Sur donde se ha dado algún contagio de trabajadores. ¿Me puedo infectar a través del teléfono cuando llegue de vuelta?

La supervivencia de los coronavirus en objetos es muy limitada en el tiempo (entre 1 y 3 días), por lo que el riesgo de propagación a través de productos o sus envases transportados a temperatura ambiente durante días, como sería este caso desde Corea del Sur, es muy bajo. No hay evidencia de transmisión del SARS-CoV-2 a través de productos importados.

ANA (a coruña)

¿Con el caso en A Coruña, ¿Cómo podremos evitar un posible contagio? ¿quién me dice a mí que el que anda por aquí o por allá no puede estar enfermo?

El caso que está ingresado en el CHUAC se contagió en Madrid y enfermó aquí, lo que técnicamente con respecto a Galicia se llama «caso importado». No tenemos conocimiento de que en A Coruña haya transmisión comunitaria, por tanto, esos miedos de momento no tienen fundamento.

Ramón (OURENSE)

¿En fase de incubación es transmisible?

Todo apunta a que no, pero no lo sabemos con seguridad.

Dionisio Vázquez

¿Es posible que alguien tenga el virus y no sea detectado en las pruebas sanitarias?

Puede ser un falso negativo, pero es muy poco frecuente.

Iván (Santiago de Compostela)

Si dicen que es como una gripe, ¿por qué están graves los pacientes?

Los mecanismos de trasmisión y la prevención, salvo que no tenemos vacuna, son como en la gripe, y la clínica al principio muy parecida, pero covid-19 produce en un 14,5% de casos un cuadro de neumonía grave y en un 4,5% una neumonía crítica.

Harun (Santiago de Compostela)

¿Cómo puedo contagiarme?

Por lo que sabemos la transmisión tiene lugar por gotas y por contacto con secreciones respiratorias de los enfermos que pueden contaminar las superficies y llevarlas con las manos a la boca, nariz u ojos por donde puede penetrar. No sabemos si los casos leves y los casos subclínicos son también transmisores, ni en qué medida.

María (A Coruña)

Me gustaría saber qué riesgo real entraña el coronavirus para los bebés, ya que nada nos dicen.

Apenas se han afectado bebés. En una revisión de todos los casos de menores de 1 año ocurridos en China entre el 8 de diciembre de 2019 y el 6 de febrero de 2020 se encontraron 9 casos todos ellos muy leves.

Ana María (A Coruña)

¿Por qué interesa tanto evitar la propagación del virus cuando se supone que no origina una enfermedad grave?

Sí ocasiona una enfermedad grave en un 19% de los casos, por eso interesa conseguir su contención, de ahí todos los esfuerzos que se han hecho y se están haciendo. En 2003 se consiguió contener el SARS en menos de 3 meses. Se tuvo conocimiento del problema el 12 de marzo y los últimos casos se produjeron a inicios de junio. En esa enfermedad la mayoría de los casos eran graves y por tanto más fáciles de localizar y de controlar sus contactos. En cambio, en el covid-19 el 81% son casos leves y algunos subclínicos lo que dificulta su contención.

Rosa Pereira

Tengo 48 años y tengo dos baypas coronarios y un exten. Soy asmática y alérgica a los antiinflamatorios. ¿El COVID-19 me afectará como cualquier gripe o tengo un mayor riesgo?

No es fácil la respuesta, yo extremaría las medidas preventivas pues las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de complicaciones con el coronavirus. Si le supone mayor o menor riesgo que la gripe no le sabría decir pues también la patología cardiovascular aumenta el riesgo de complicaciones en la gripe.

Jorge (Viveiro)

¿Qué probabilidad hay de que mi hijo muera por culpa del virus si tiene asma?

Por tener asma su hijo no tiene más riesgo de infectarse ni de morir por el SARS-CoV-2. Para evitar complicaciones es importante que no deje el tratamiento del asma utilizando el inhalador o inhaladores preventivos a diario y que lleve consigo el inhalador de rescate por si sufre un ataque de asma, así como el plan personalizado que le habrá hecho su médico.