El 95,58 % de los alumnos gallegos lograron superar la PAU de este 2025

Alumnos entrando en el último examen de selectividad en A Coruña CESAR QUIAN

El 95,58 % de los alumnos gallegos que se presentaron a la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que es el nuevo nombre de la selectividad, pasaron la prueba, según los datos que acaba de publicar la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Es un porcentaje de aptos ligeramente inferior al del 2024, cuando se superó el 96 %.

Lo que les queda ahora a los aprobados es saber si obtuvieron una nota suficiente que les permita estudiar la carrera que quieren. Esta es la lista completa de aprobados:

La nota de selectividad tiene dos partes, y como el nombre es muy parecido es fácil confundirse:

Nota de acceso. Se le conoce como nota PAU (o nota de selectividad) y es una calificación de hasta 10 puntos que el alumno mantendrá toda su vida (si se vuelve a presentar a la selectividad la puede mejorar, nunca empeorar). Está formada en un 60% por su nota de bachillerato (la media de bachillerato multiplicada por 0,6) y en un 40 % por la nota media que obtuvo el alumno en la fase general de la selectividad (en Galicia, los cinco exámenes obligatorios, es decir, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira, Historia de España/Historia da Filosofía (a elegir) y la asignatura de opción (Matemáticas, Latín, Debuxo Artístico, Análise Musical, Artes Escénicas o Ciencias Xerais).

Nota de admisión. A esa nota PAU se le suman las calificaciones ponderadas de diversas materias voluntarias, o incluso obligatorias en ciertos casos. Cada materia puede sumar hasta dos puntos (si el alumno saca un 10 y se multiplica por 0,2 da dos puntos) y por eso los alumnos pueden llegar a los 14 puntos (nota que en Galicia no se consigue desde hace más de diez años). Cada carrera elige las materias que valorará más (las conocidas como ponderaciones) y Nerta, la app de la selectividad, asocia automáticamente la mejor nota de cada alumno a la carrera que pide.

Las reclamaciones, desde este viernes

Es muy habitual que los alumnos presenten recursos ante las calificaciones recibidas en algunas materias. Para eso existe un procedimiento muy ágil de reclamación, aunque no exento de riesgos.

Las notas que ven hoy los alumnos son provisionales, y ahora empiezan unos días para reclamar si así se desea.

Qué se puede reclamar. El alumno puede reclamar todas las notas que quiera, pero debe saber que hay la posibilidad de que le baje la calificación. Eso sí, lo más habitual es que se mantenga.

Cómo pedir la revisión. Es muy sencillo, ya que se hace a través de la aplicación Nerta, siguiendo unos pasos muy intuitivos, ya que el sistema le ofrece la posibilidad de reclamar.

Plazo de solicitud de revisión. La revisión se puede pedir desde las 00.01 horas de este viernes, día 13, hasta el martes 17 a las 14 horas.

Resguardo. Una vez se solicite la revisión, la CIUG recomienda guardar una copia de la misma.

El proceso en una primera corrección. Un profesor distinto del que hizo la primera corrección revisará el examen. Lo primero que hace es comprobar que no hubo errores materiales (una pregunta sin contabilizar, por ejemplo). Si se detecta algo así, se modifica automáticamente la nota.

Segunda corrección. Es el siguiente paso si el primero es negativo. Entonces, el profesor vuelve a corregir el examen. La nota definitiva será la media de la primera y la segunda nota.

Tercera corrección. Si la segunda calificación es dos puntos mayor o menor de la primera, automáticamente se pasa a una tercera revisión. Aquí hay novedades este año, porque para la tercera corrección serán dos los profesores (diferentes a los anteriores) que se encarguen de ver el ejercicio y la nota final será la consensuada por ellos, sin hacer medias con las notas anteriores.

Cinco días hábiles. Todo el plazo debe terminar antes de cinco días, aunque en Galicia se recorta a tres: el jueves 19 saldrán las notas definitivas.

¿Se puede seguir reclamando?

Recurso de reposición. Si la persona no está conforme con la nota puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la CIUG, la comisión interuniversitaria que organiza y corrige la selectividad.

Al juzgado. También se puede impugnar con un contencioso-administrativo, sin tener que esperar a la resolución del recurso de reposición, como se hacía hasta ahora.

Diez días para ver los exámenes. En la normativa gallega se indica que los alumnos (o sus tutores, si son menores de edad) tendrán derecho a ver los ejercicios revisados en un plazo máximo de diez días hábiles desde el viernes 20 de junio.

No hay más datos. La CIUG no ha explicado por ahora si se debe solicitar esta comprobación (como ocurría hasta ahora) o no. Se espera que en los próximos días dé información al respecto.

En Santiago. En cualquier caso, el examen se podrá ver en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago.

Buscador PAU: consulta las notas de admisión de las carreras universitarias de toda España Jorge Noya / Óscar Ayerra

Preinscribirse en las carreras de forma sencilla

En el caso de que el alumno esté conforme con la nota recibida, a las doce de esta noche (en realidad a las 00.01 horas del viernes 13) podrá pedir la preinscripción en la carrera que desee. Esto es lo que debe saber:

Hasta el día 26. La preinscripción se puede hacer hasta el día 26 a las 14 horas.

En línea. Todo el proceso se hace en Nerta, de forma muy sencilla, y se puede cambiar el listado antes del último día.

Hasta 5 grados diferentes. El alumno podrá solicitar hasta cinco carreras diferentes. Si quiere solicitar el mismo grado en distintos campus —Enfermaría se ofrece en los siete—, la lista se puede alargar hasta 10, no más.

El orden lo es todo. En este punto es muy importante aclarar que el orden en que se dispongan las carreras es fundamental, porque si un alumno es aceptado en la primera no puede matricularse en la segunda. De ahí que desde la CIUG se insista en pensar muy bien el orden.

LLAMAMIENTOS

Qué significa. A partir de esta fase ya entran las universidades, no es la CIUG la que se encarga del proceso. En nueve turnos o menos, las universidades hacen sus llamamientos, es decir, convocan a los alumnos que han pedido una carrera y lo hacen por el orden de sus notas. El estudiante verá en la aplicación Nerta que ha sido convocado para la titulación. Si esta es la primera de la lista del alumno, este tiene dos días para matricularse y si no lo hace, perderá su plaza. En caso de que esté en lista de espera en la primera carrera (así aparecerá en Nerta, con la leyenda «lista de agarda» o similar), solo tiene que decir que le interesa seguir en espera y le reservan su plaza en la titulación que lo ha convocado hasta que la anterior haya cerrado, es decir, deje de llamar a estudiantes.

El día 8 de julio, el primero. El martes 8 de julio se hará el primer llamamiento. Si el alumno está convocado a la carrera que desea tendrá que matricularse desde las 00.01 del día 9 hasta las 23.59 horas del jueves 10.