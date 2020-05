Ya hay fecha para matricularse en la selectividad: del 10 al 17 de junio

0

Redacción / La Voz 18/05/2020 17:32 h

Ya se van conociendo las nuevas fechas de los trámites de selectividad. El que preocupa más a las familias y alumnos de bachillerato es la inscripción a la prueba.Será entre el 10 y 17 de junio, cuando los estudiantes deban entregar la documentación y pagar las tasas, de 63,67 euros (las familias numerosas pagan la mitad y si son de clase especial o grupos con exenciones totales). Aunque el pago lo hace el estudiante, la tramitación se realiza en el centro educativo, que tendrá dos días para enviar todas las peticiones. Con la matrícula de la prueba, a cada estudiante se le asignatura un usuario y clave para acceder a Nerta, la aplicación que gestiona toda la selectividad y donde después se podrá consultar la nota y realizar la preinscripción al grado deseado. Los alumnos de otros años tienen más tiempo para matricularse, del 1 al 17 de junio.

Antes del 24 de junio, en la web de la CIUG aparecerá el listado de las comisiones delegadas (las sedes donde se celebrará la prueba) y qué centros tiene de referencia cada sede. Aunque habitualmente siempre repiten en los mismos lugares, este año por la singularidad de la prueba, que exige ampliar los espacios para evitar las aglomeraciones, habrá muchos cambios, así que los estudiantes deben estar atentos para saber exactamente qué centro tienen asignado (normalmente los propios institutos son los que avisan a sus alumnos).

Los exámenes en sí se realizarán los días 7, 8 y 9 de julio. Como es tradicional, los alumnos deberán estar a las 9 de la mañana del primer día en el centro que se les asigne y deberán llevar el DNI (o documento identificativo como pasaporte o permiso de residencia), el resguardo de matrícula y justificante de pago, un bolígrafo o pluma de tinta indeleble azul o negra, y el material que necesiten para la prueba (el primer día no, pero más adelante es la calculadora no programable o el diccionario de latín o griego). Si hay alguna indicación sanitaria -por ejemplo, que se usen mascarillas- ya se dirá en su momento, porque por ahora no se ha decidido nada al respecto. Cuando acceden al examen los alumnos son llamados uno a uno y se les entregan las etiquetas codificadas, que deben pegar en cada uno de los exámenes y que no deben perder ni olvidar en los tres días que duran las pruebas.

Las normas de seguridad que rigen en la selectividad son bien conocidas: no se pueden llevar relojes inteligentes (ni siquiera funcionando como analógicos) y de hecho en algunas comisiones directamente prohíben todos los relojes; los alumnos deben tener las orejas despejadas (separarse el pelo o recogerlo en una coleta-moño) y por supuesto no pueden copiar. Tampoco se puede salir en los 30 primeros minutos de cada examen, y aunque se deje en blanco hay que entregarlo al marcharse.

Las notas saldrán el jueves día 16 a las ocho de la tarde (lo habitual es que se puedan consultar a partir de las cinco o seis de la tarde), y hay un tiempo para reclamar. Desde el viernes 17 al martes 21 a las 14 horas se pueden solicitar, o bien en los centros específicos (Lerds) o bien por la aplicación Nerta la revisión de cuantos exámenes se quiera. Este año se han unificado los dos modelos que había, así que ahora el estudiante se arriesga a que la segunda corrección puede suponerle una rebaja de la nota. El proceso será algo diferente al que había:

Un primer profesor mirará que estén contabilizados todos los puntos del examen y que esté bien sumados El examen pasa a otro corrector diferente que volverá a leerlo y pondrá una nota. Si esta es diferente de la primera en menos de dos puntos se hará una media aritmética de las dos calificaciones La tercera corrección llegará solo si la diferencia entre la nota indicada por el docente uno y el dos es mayor de dos puntos (para arriba o para abajo). En ese caso, la nota final será la media aritmética de las tres calificaciones (antes prevalecía esta última nota) Contra la resolución de la CIUG se puede poner un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, y hasta que se resuelva no se podrá seguir hacia el contencioso-administrativo El día 23 saldrán las notas definitivas Para ver presencialmente los exámenes, los alumnos o sus tutores deberán presentar un escrito (presencialmente) en el Lerd que le corresponda entre los días 24 y 27 de julio (hasta las 14 horas). La CIUG anunciará en su web, antes del día 28 el lugar y horario para consultar el examen