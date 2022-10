Antes de bajar el primer peldaño de la escalera, un joven se le acercó y, tras un breve intercambio de palabras, su novia le sacó la primera foto de la mañana. «Bua, quedei flipado. Non contaba nin con sacarle unha foto», reconoce Sergio exultante. «É o maior fan», comenta Vanessa, también admiradora, pero no tanto. Los dos siguieron al séquito durante el recorrido por la localidad de algo más de un kilómetro entre el Ayuntamiento y el centro sociocultural. A Alfonso Rueda, el vicepresidente segundo Diego Calvo y el alcalde José Luis Martínez Sanjurjo (PP) no les quedó más remedio que ser dignos anfitriones. Y es que Ayuso bajó por la rúa do Parque Principal como la estrella del cartel, una míster Marshall que no pasaba de largo, sino que se paraba en cada uno de los bares que encontraba por su camino. No en vano, el eslogan de libertad que le llevó a rozar la mayoría absoluta se sustentó en la laxitud de horarios y aforos en la hostelería.

El milagro económico de las cañas: «Hemos sobrevivido gracias a Ayuso» Manuel Varela

La primera parada fue el bar Salón. Ana, Rosa y Carmen la recibieron en la puerta, hablaron con ella y se dieron dos besos. Carmen tiene 82 años pero le brillan los ojos como a un niño en navidad: «É encantadora!». «No es lo mismo que en la tele, es súper cercana. ¡Nos dijo que teníamos una cerveza buenísima! Como no vamos a tener», presumen desde la puerta.