Muere un niño de 14 años en Marín tras saltar del muelle de Aguete y quedar inconsciente

El suceso se produjo en el muelle de Aguete, en foto de archivo. RAMON LEIRO

Nueva tragedia en las Rías Baixas con un menor de edad implicado. Un niño de 14 años de edad perdió la vida en Marín. Según el servicio de emergencias 112, su muerte se produjo después de saltase del muelle de la localidad marinense de Aguete y quedase inconsciente.

Todo ocurrió a media tarde, sobre las 17. 30 horas. En ese momento, el 112 recibió varias llamadas alertando de un accidente sufrido por un menor en Aguete, en lo que hasta ese momento era una apacible tarde de playa. Al parecer, el crío estaba con otros amigos en la zona del puerto de Aguete. Según lo indicado por el 112, el rapaz saltó desde el muelle y quedó inconsciente. Hasta allí se desplazaron dos ambulancias del 061, una de ellas medicalizada, para tratar de salvarle la vida. Pero, pese a los intentos por reanimarle, el rapaz acabó falleciendo. Se produjeron momentos de gran tensión y desesperación.

El fallecido es un crío del lugar de Seixo, en Marín, tal y como informaron desde el Concello. El Ayuntamiento tiró de prudencia, evitó hablar de cómo se produjo el accidente y simplemente indicó que el menor fue encontrado inconsciente, flotando en el agua. El Concello marinense señaló a través de sus redes sociales: «Atopámonos consternados e en shock polo falecemento dun rapaz hoxe no peirao de Aguete. Unha nova triste e desoladora, que se suma ao pesar do acontecido a outro rapaz da nosa vila hai pouco en Pontevedra». Y añadieron desde el Concello: «Queremos mostrar o noso máis sindero pésame a familiares e achegados».

Además de los efectivos sanitarios, se desplazaron hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Local de Marín y la Policía Nacional, miembros de la Autoridade Portuaria y el Grupo de Intervención Psicolóxica del CopGalicia. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, también acudió al muelle de Aguete tras la tragedia.

El suceso se produce en un verano con accidentes especialmente graves de menores en zonas acuosas. Hay que recordar que el día 11 de agosto resultó gravemente herido un joven de 17 años que se precipitó desde uno de los puentes del río Lérez, a la altura del barrio pontevedrés de Monte Porreiro. Y, hace algo más de un mes, el día 17 de julio, falleció un joven de 14 años de Caldas de Reis tras lanzarse al agua en la laguna de Pedras Miúdas de Catoira.