Siete incendios se mantienen activos en Galicia con más de 67.400 hectáreas afectadas

Santi M. Amil

Galicia sigue ardiendo como nunca y el 10 % del territorio de Ourense es ya tierra carbonizada. Pero las últimas cifras publicadas por la consellería de Medio Rural ofrece por primera vez un dato positivo: si ayer eran nueve los fuegos que permanecían activos en la comunidad, hoy son dos menos, al pasar a estabilizados los de Maceda y el de Vilardevós-Fumaces y a Trema.

Los fuegos que se originaron en Chandrexa, Larouco y Oímbra —se han ido sumando a otros y se han paseado ya por casi una veintena de municipios a lo largo de la última semana—, tienen el récord de ser los tres mayores desde que hay registros en Galicia. Con la enorme gravedad de estar activos a la vez y castigando de forma simultánea a una misma zona, el este de la provincia de Ourense.

El fuego que afecta a Larouco es el que tiene más extensión afectada (alrededor de 20.000), y el que más preocupa por la rapidez con la que se está extendiendo. Las llamas comenzaron a arder el pasado miércoles en la parroquia de Seadur y alcanza también a los concellos de Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras. Para su extinción se movilizaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 34 técnicos, 113 agentes, 154 brigadas, 110 motobombas, 11 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, diez helicópteros y once aviones.

Los incendios en el ayuntamiento de Chandrexa de Queixa comenzaron hace ya once días en la parroquia de Requesón, y hace una semana en la de Parafita. El pasado jueves se reactivó el fuego del ayuntamiento de Vilariño de Conso y los tres acabaron por unirse en un solo fuego que afecta a una superficie de alrededor de 17.500 hectáreas, parte de ellas también en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

El de Oímbra se inició hace hoy una semana en la parroquia de la Granxa, y se unió a otro fuego registrado en Xinzo de Limia. Este incendio afecta una superficie estimada de 15.000 hectáreas, además de en las localidades de Oímbra y Xinzo de Limia, en las de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

Además, las llamas siguen sin control en A Mezquita, en dos parroquias de Vilardevós (Vilar de Cervos, con 900 hectáreas quemadas; y en Moialde, (500 hectáreas), y en Carballeda de Avia. Permanece decretada la situación 2 de emergencia en toda la provincia ourensana, lo que indica el alto riesgo para la vida y las propiedades, y lo que permite la coordinación entre diferentes administraciones.

Dos fuegos menos sin control

La noticia positiva del día la recibían de madrugada en los concellos de Maceda y Vilardevós. En el primero, pasada la medianoche se declaraba estabilizado el fuego que afectó a las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro. Según las últimas estimaciones provisionales, este incendio afecta en conjunto una superficie de alrededor de 3.500 hectáreas, parte de ellas del municipio de Vilar de Barrio.

En torno a las 1.30 de la madrugada también se daba por estabilizado el fuego registrado en Fumaces y la Trepa, parroquias de Vilardevós.

Fuera de la provincia ourensana, ya están controlados los fuegos de A Fonsagrada, Cervantes, O Saviñao y Muxía.