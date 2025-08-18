A San Vicente de Leira ya no hay quien lo salve
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS / LA VOZ
Cerca de un centenar de viviendas fueron arrasadas por las llamas en Vilamartín de Valdeorras. Jaime, de 75 años, llora al no poder evitar el desastre, pese a pasar la noche con otros dos vecinos intentando salvar las viviendas: «Aquí non veu ninguén»19 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Ángela y Pepita caminaban ayer de una esquina a otra con lágrimas en los ojos. Sin rumbo, porque no tienen adónde ir; se han quedado sin casa. Son vecinas de San Vicente de Leira, una