La Diputación de Lugo sigue comprando el centro geográfico de Galicia

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 15/09/2020 13:25 h

La Diputación de Lugo sigue dando pasos para crear una gran zona de ocio natural en el centro geográfico de Galicia, en el lugar de Nugallás, en Antas de Ulla. Esta mañana de miércoles, el presidente provincial, José Tomé Roca, junto a la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, firmaron en el pazo de San Marcos, ante notario la escritura de compra venta de una segunda remesa de parcelas, la más grande en superficie. Con esta paso pretende crear en esta zona de Antas de Ulla lo que denominan el Parque Central de Galicia «e cumprir así co compromiso da institución provincial cos veciños e veciñas da localidade», dijo Tomé. En concreto, las parcelas adquiridas hoy son cuatro fincas, con una extensión conjunta de 12.899 metros cuadrados.

José Tomé explicó que en breve la institución provincial formalizará la compra de la sexta y última parcela necesaria para materializar este proyecto. La venta ya está acordada y para su formalización tan solo queda que los propietarios de la finca resuelvan cuestiones relacionadas con herencias familiares. En total, son unos 120.000 euros los que la Diputación invierte para la compra de las seis fincas.

De esta manera, señalan desde el gobierno provincial, el Parque Central de Galicia que se acondicionará en Antas de Ulla contará con seis parcelas con una extensión de 20.466 metros cuadrados.

Una vez que se compre la última parcela, a continuación la Diputación redactará el proyecto de acondicionamiento y puesta en valor de este gran espacio público de ocio y naturaleza en el centro geográfico de Galicia, situado en el lugar de Nugallás, en la parroquia de San Fiz de Amarante, y con el que esperan «dinamizar o emprego e a economía do municipio de Antas de Ulla e do conxunto da provincia». La previsión de la institución es tener la actuación terminada en el 2022.

Tendrá un edificio para actividades

Está previsto que en este lugar se levante un monolito que hará referencia al centro geográfico de Galicia, así como un pequeño edificio, integrado en el entorno, para poder desarrollar actividades, eventos y jornadas culturales.«Todo isto, rodeado dun parque público para que os veciños e veciñas de Antas, así como os visitantes ao concello poidan desfrutalo. Este ambicioso proxecto suporá un revulsivo turístico e económico para a comarca da Ulloa e para o resto da provincia, enmarcado no forte compromiso da Deputación polo reequilibrio territorial e a fixación de poboación no entorno rural, creando novos postos de traballo e dinamizando a actividade económica. Estamos traballando para que o proxecto estea rematado entre finais do 2021 e principios do 2022», explicó José Tomé.

Además del valor simbólico del centro geográfico de Galicia, este lugar de Antas de Ulla destaca por tener en un espacio de apenas cinco kilómetros dos de las estaciones de petroglifos más importantes de la provincia de Lugo, así como un mirador, desde los aerogeneradores de la Serra do Farelo, que permite ver todo el centro de Galicia, especialmente A Ulloa y Terras de Melide.