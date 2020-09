El edificio Impulso Verde de Lugo, con madera 100 % gallega

0

La Voz de Galicia

07/09/2020

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el concejal de Urbanismo Sostible, Miguel Couto, visitaron este lunes acompañados por el diputado provincial Pablo Rivera, las instalaciones del aserradero Hijos de Ramón Rubal, situado en Alfoz, que será el encargado de suministrar los 430 metros cúbicos de madera necesarios para fabricar el tablero que se empleará en la construcción del edificio Impulso Verde.

Las obras del edificio, que se levantará en la zona de A Garaballa, en el marco del proyecto LIFE Lugo + Biodinámico, fueron adjudicadas por 1,5 millones a la empresa EGOIN S.A. y cuentan con un plazo máximo de ejecución de 15 meses. Esta compañía llegó a un acuerdo con el aserradero lucense para el suministro de la madera, con el que el Impulso Verde será el primer inmueble público de Galicia que se construye en su totalidad con madera autóctona certificada, concretamente de A Mariña, cumpliendo uno de los requisitos fundamentales que establecía el pliego de condiciones elaborado por el ejecutivo municipal.

Lara Méndez destacó que «dende que puxemos en marcha o proxecto e, pese as dificultades iniciais, mantivemos o noso firme compromiso de apostar pola madeira do noso monte como principal elemento construtivo do edificio, pois queremos demostrar que un novo modelo construtivo máis respectuoso co medio ambiente non só é posible, senón que ademais, pode axudar a dinamizar un sector que conta cun gran peso na nosa economía como é o forestal».

Este sector representa un 2 % del PIB de la comunidad gallega, elevándose hasta aproximadamente el 8 % en la provincia de Lugo. Concretamente, A Mariña es una de las comarcas que registra más cortas de madera de Galicia y también de España.

«Ademais de dar emprego a centos de familias, trátase dun sector clave para evitar o despoboamento no rural e, por iso, dende o Concello estamos especialmente orgullosos de contribuír ao seu pulo, dándolle un valor engadido á madeira ao convertela e empregala en edificacións», añadió la alcaldesa.

Este modelo de construcción, señalan desde el gobierno local, implicará un ahorro de consumo energético de un 74 % respecto a edificios de oficinas ya existentes, y de un 54 % respecto a los de nueva construcción. Por lo que se refiere al CO2, emitirá un 90 % menos que los edificios de hormigón y acero (50 toneladas frente a 470) y, además, absorberá 280 toneladas de emisiones.

El aserradero Hijos de Ramón Rubal, un referente del sector forestal en el norte de la comunidad, cuenta con más de 85 años de experiencia dedicados a la explotación y gestión forestal. Se encargará de la corta de la madera en el monte, el transporte, la primera transformación y el envío del producto final.

El Impulso Verde será la simiente del primer barrio multiecológico que se construirá en España desde cero y que combinará soluciones urbanísticas y edificatorias, que también se recogerá en un pionero Catálogo de Solucións Sostibles. Actualmente se está a estudiar el proyecto por lo que luego se regirá el planeamiento urbanístico de la zona.

Características del edificio

O Impulso Verde está diseñado con un sistema de estructuras laminares reticulares de eucalipto para su aplicación en cubiertas, y un panel de madera contralaminada de pino radiata para su aplicación en edificación en altura.

En cuanto a las innovaciones, será un edificio de balance energético casi cero, será capaz de producir con energías alternativas su consumo. Cuando esté construido, se monitorizará para evaluar su rendimiento y detectar, incluso, si puede producir más energía de la que consume.

Desde un punto de vista espacial, el edificio conectará al usuario con la naturaleza a través del empleo de la madera y de la inserción de espacios ajardinados, destinadas al descanso y la distensión ya que estará rodeado de un nuevo parque con pavimentos drenantes, especies autóctonas, jardines de lluvia y una amplia zona de huertos urbanos. Será de uso público y con actividad permanente, el Impulso Verde albergará servicios municipales, además de un coworking para empresas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático.