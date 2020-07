A Garda Civil denuncia un bar de Taboada onde non se usaba mascarilla

0

La Voz de Galicia á. j. l.d.

monforte / la voz 21/07/2020 10:46 h

A Garda Civil procedeu a denunciar un bar do municipio de Taboada por infrinxir a lei da protección da seguridade cidadá tras unha inspección realizada no local. Os axentes acudiron ó establecemento na madrugada do sábado ó domingo pasado.

Os feitos que provocaron a denuncia foron o non uso da mascarilla sanitaria obrigatoria, o incumprimento do horario de peche e outras infraccións relacionadas coa normativa de hostalaría e venda de tabaco. Os propietarios non colaboraron cos axentes ao negarse a facilitar a documentación solicitada, o que motivou que fosen denunciados por desobediencia.

Controis en Monforte

Na mesma madrugada, tamén tivo lugar un operativo de vixilancia de patrullas das policías Local e Nacional de Monforte polos establecementos nocturnos repartidos polo centro da cidade. Os corpos policiais encargáronse de revisar que os locais seguisen os seus horarios establecidos e de pechar aqueles nos que non se dese devandito cumprimento.

As patrullas tamén comprobaron que aquelas persoas que se atopasen fóra dos locais levasen as mascarillas postas axeitadamente. A acción policial consistiu especialmente na advertencia sobre o uso da protección facial, aínda que tamén supervisaron que as consumicións se tomaban dentro dos locais ou nas súas terrazas. Non transcendeu se houbo denuncias como consecuencia deses controis na primeira noite de prohibición de botellón.