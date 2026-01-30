Dos muertos y dos heridos graves en la A-8 a su paso por Guitiriz al atropellar una grúa a unos operarios de conservación de carreteras

1/7 Hay un muerto y dos heridos graves MANUEL GUEDE LAMAS 2/7 Así quedó el camión grúa, aunque el conductor salió ileso BOMBEROS GES FRIOL-PALAS 3/7 Una grúa se llevó por delante la furgoneta de conservación de carreteras y a al menos dos operarios 4/7 Tres ambulancias recogieron a los heridos BOMBEROS GES FRIOL-PALAS 5/7 Ya había una línea de conos colocada antes del accidente BOMBEROS GES FRIOL-PALAS 6/7 MANUEL GUEDE LAMAS 7/7 MANUEL GUEDE LAMAS

Un grave accidente en la A-8 ha causado este viernes la muerte de dos empleados de conservación de carreteras y ha dejado otros tres heridos, dos de ellos compañeros suyos y hospitalizados en estado grave. Concretamente, ocurrió en el punto kilométrico 587, a su paso por el concello lucense de Guitiriz, a las dos de la tarde. Varios testigos alertaron entonces al 112 de que un camión-grúa que llevaba encima dos turismos había chocado contra una furgoneta de conservación de carreteras y había varios afectados. Efectivos del 061, bomberos de Vilalba, del GES Friol-Palas, de Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al punto, justo en el enlace de la A-8 con la N-634, muy cerca del límite municipal con Begonte. Los empleados pertenecen al COEX (Centro de Conservación y Explotación de Carreteras) de Mondoñedo, cuya plantilla tiene a seis trabajadores en oficina y 28 en exterior. Se encargan de todas las incidencias de la A-8, como era esta.

El suceso

Varios de los efectivos aseguran que los operarios estaban trabajando en una obra, asfaltando, cuando el camión-grúa chocó con ellos. Las primeras pesquisas apuntarían a que golpeó a la furgoneta, estacionada y sin ocupantes, y que luego esta se desplazó por la calzada, arrollando a los cuatro operarios. Finalmente, se empotró contra el camión de mantenimiento, también estacionado en el margen de la vía. La zona ya estaba en ese momento parcialmente cortada y señalizada con conos, pero la grúa se habría saltado esa protección por motivos que están ya bajo investigación.

Varios testigos ya aseguraban en sus avisos que cuatro operarios habían sido alcanzados. Dos de ellos han fallecido, uno en el lugar del accidente y otro un par de horas después, ya en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo. El conductor de la grúa presenta lesiones leves y su vida no corre peligro. Dio negativo en los test de alcohol y drogas a los que fue sometido.

La circulación ha quedado cortada en uno de los carriles de la A-8 en sentido Asturias, por lo que el tráfico avanza lentamente por el otro, que ha quedado abierto mientras los efectivos trabajan en el punto.