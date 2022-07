La ladera en la que se encuentra la aldea de Vilar acabó completamente calcinada ALBERTO LOPEZ La ladera en la que se encuentra la aldea de Vilar acabó completamente calcinada ALBERTO LOPEZ El souto bajo la aldea de Vilar no fue suficiente para frenar el avance del fuego ALBERTO LOPEZ La aldea de Vilar quedó prácticamente destruida por el fuego ALBERTO LÓPEZ La aldea de Vilamor se salvó milagrosamente de ser pasto de las llamas ALBERTO LOPEZ La aldea de Vilamor se salvó del incendio declarado en la vecina Froxán el pasado jueves ALBERTO LÓPEZ Afortunadamente la Devesa da Rogueira se libro del fuego ALBERTO LOPEZ Vilarbacú tuvo las llamas muy cerca de la aldea ALBERTO LOPEZ El fuego llegó incluso a las canteras de Pacios ALBERTO LOPEZ La carretera a A Seara y las frondosas sirvieron de freno al incendio en Cruz de Outeiro ALBERTO LOPEZ Devesa da Rogueira, cubierta por el humo de los incendios en O Courel ALBERTO LOPEZ Algunos pinos resistieron el envite del fuego en las inmediaciones de Parada de Montes ALBERTO LÓPEZ Algunos pinos resistieron el envite del fuego en las inmediaciones de Parada de Montes ALBERTO LÓPEZ Varias viviendas acabaron calcinadas en Río de Bois, en A Pobra do Brollón ALBERTO LÓPEZ Algunos pinos resistieron el envite del fuego en las inmediaciones de Parada de Montes ALBERTO LÓPEZ El fuego estuvo muy cerca de llegar a la aldea de Salcedo ALBERTO LÓPEZ

La Xunta dio por extinguido este jueves el incendio de la Serra do Courel. Catorce días después de que empezase, los especialistas de la Consellería de Medio Rural que trabajan sobre el terreno dan por apagado un incendio que quemó más de 11.000 hectáreas en los municipios de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Quiroga. Este y el que empezó también el pasado día 15 en la comarca de Valdeorras son los incendios forestales más grandes de la historia de Galicia, pero los balances provisionales apuntan que en el de O Courel han ardido unos cientos de hectáreas más que en el que empezó en Carballeda de Valdeorras.

Lo que ahora da por extinguido la Consellería de Medio Rural fueron en origen tres incendios distintos, uno iniciado en la parroquia de Vilamor, otro en la de Seceda, ambas en el municipio de Folgoso do Courel; y un tercero en la de Saa, en el vecino municipio de A Pobra do Brollón. Los tres empezaron de forma simultánea a causa de otros tantos rayos caídos durante la tormenta que afectó a toda Galicia a última hora de la tarde del día 15. Al contrario de lo que sucedió en lugares como Monforte, solo a unas decenas de kilómetros de distancia, donde la tormenta vino con lluvias muy intensas, en la Serra do Courel y su entorno no llovió prácticamente nada. El intenso calor de los días previos hizo que estos rayos cayesen sobre terreno abonado para el fuego. Al día siguiente, estos incendios habían quemado ya decenas de hectáreas, pero lo peor estaba por llegar.

El día 17 amaneció con la situación más tranquila en el monte y en la Consellería de Medio Rural pensaban que al acabar el día podrían dar los tres incendios por estabilizados. Sin embargo, a última hora de la tarde todos los frentes se descontrolaron y sobrepasaron ampliamente la capacidad de respuesta del dispositivo de extinción. Los responsables de este dispositivo pusieron en marcha una evacuación urgente de más de vente poblaciones en el sur del municipio de Folgoso do Courel y el este de A Pobra do Brollón. Esa fue la noche en la que ardieron las aldeas de Vilar do Courel, en Folgoso, y Rio de Bois y Couto, en A Pobra. Entre el domingo y los tres días posteriores fueron desalojadas cerca de 900 personas solo en Folgoso do Courel, prácticamente toda la población del municipio.