Iago Aspas admitió «más alivio que alegría»

Vigo 20/07/2020 13:33 h

Iago Aspas reconoció tras el partido frente al Espanyol lo mucho que les había costado certificar la permanencia en Primera para la temporada 2020/2021. «Hemos llegado a este partido con mucho sufrimiento. Hemos tenido otros para sentenciar antes», recordó. Subrayando el nerviosismo con el que llegaban y que les hizo sentir «agarrotados», el delantero añadió que les queda «no la alegría, sino el alivio de estar salvados».

Ahora es tiempo de intentar olvidarlo y centrarse en el futuro, valoró. «Tenemos que intentar página, pensar en la emporada que viene y renovar los ánimos», indicó. Porque no pasa por alto que en la campaña anterior ya vivieron una situación parecida. «Nos queda descansar este poco tiempo que tenemos y pensar en darle la vuelta la temporada que viene. Ya tuvimos la experiencia de la temporada pasada y lo de este año no se puede volver a repetir », sentenció.

Al final, en Cornellá, todo el mundo estuvo pendiente de lo que pasaba en Butarque, donde el Leganés estaba apretando al Real Madrid. «Estaba preguntando. Alguno del campo me dijo que iban 3-2», apuntaba. Lo cierto es que el propio delantero de Moaña tuvo la jugada que pudo dar tranquilidad en las filas célticas. El balón se fue por muy poco, Aspas lo lamentó aunque siguió apuntando que la mente estaba en el encuentro entre equipos madrileños. «Tenía la última ahí para matarla. Pensé que iba dentro. Aun por encima dicen que el Leganés tuvo una clara al final de todo», dijo todavía nervioso nada más concluir el encuentro en declaraciones a Gol.

Analizando las claves del encuentro, finalizó apuntando que les faltó fluidez. «El equipo ha estado compacto. Trabajamos para mantener la portería a cero. Nos faltó fluidez. El fútbol, a veces, te premia así», sentenció.

Historia que se repite

Las declaraciones de Aspas ayer en clave de balance del curso recordaron a las que había hecho en mayo del 2019, tras el partido frente al Rayo Vallecano en el que certificaron la salvación del curso 2018/2019, también gónica aunque no tanto como esta. «A mí no me vale estar luchando por no bajar a Segunda», comentaba el moañés. Quería un proyecto más ambicioso que no cuajó.