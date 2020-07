La extraña sensación de una permanencia «inmerecida»

EL RCCELTA HA GANADO UN TÍTULO!!! Ah no, la celebración y la foto es por haber hecho el ridículo durante toda la temporada. No tenéis vergüenza, a mí no me representáis. Me lo pensaré muy mucho a la hora de renovar mi carnet de socio. @RCCelta @ASedeRCCelta @RCCeltaDeVigo pic.twitter.com/SCpOlTvs2o