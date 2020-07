El Celta se salva de carambola

Fue incapaz de ganar en Cornellá en otro pésimo partido pero el Real Madrid empató en Butarque y desciende el Leganés Autor X.R.CASTRO

El Celta no hizo los deberes pero tendrá un noveno año consecutivo en Primera. Los vigueses, que apenas arriesgaron pese a lo que su jugaban, empataron en Cornellá con el descendido y colista Espanyol pero el Real Madrid empató en Butarque y el Leganés, pese a su empuje no pudo culminar la remontada. La salvación, y menos como se produjo, sin ganar en las siete últimas jornadas, no puede tapar un fracaso de temporada.

El Celta apostó con el control en la final de Cornellá. Con cuatro cambios no hizo lo que todo el mundo esperaba, apretar al descendido Espanyol, sino que quiso minimizar errores y le dio al partido un ritmo propio de julio, pero de pretemporada, que de partido definitivo.

Con un 4-3-3 los vigueses tuvieron el balón de inicio, pero los pericos, con muchos cambios, fueron adelantando líneas, acomodándose en el partido y creando las ocasiones más claras del primer tiempo. Las dos primeros llevaron la firma del chino Wu Lei, la primera con un tiro lejano y la segunda con un cabezazo mal defendida, pero fue Embarba el que hizo diana antes del descanso pero el balón, en la jugada previa fue desviado por el árbitro, y Cordero Vega procedió a anular el gol tras consultar el monitor a instancias del VAR.

Las mejores imágenes del Espanyol - Celta 1 de 2 Andreu Dalmau | EFE Andreu Dalmau | EFE

El indulto coincidió con el empate del Leganés en Butarque, lo que aumentaba el drama para el Celta, obligado a ir por el partido en el segundo tiempo después que en el acto inicial apenas pusiese a prueba a Oier. Tan solo un fallo de Pol Lozano en una cesión que no pudo interceptar Mina, un remate sin ángulo de Murillo y una contra no culminada por Aspas. Ese fue todo el primer tiempo vigués en ataque.

El Celta cambió por momentos de marcha en el segundo tiempo, pero no lo suficiente. Aun así tuvo alguna ocasión más en medio de un ritmo cansino. Las dos primeras de Pione Sisto, una muy clara del Toro Fernández que no supo resolver y la última de Iago Aspas que se fue fuera por un palma. El Celta se salva con siete pírricas victorias.

Ficha técnica:

0 - RCD Espanyol: Oier; Pipa, David López (Naldo, min.80), Cabrera, Dídac; Pol Lozano, Marc Roca (Víctor Sánchez, min.77), Melendo (Vargas, min.22), Nico (Pedrosa, min.79); Embarba y Wu Lei (Campuzano, min.71).

0 - Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Beltrán (Jacobo, min.87), Bradaric (Okay, min.77); Brais Méndez (G. Fernández, min.85), Santi Mina, Sisto (Cheikh, min.87) y Aspas.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Amonestó a Bradaric (min.25), Olaza (min.65), Dídac (min.88), Jacobo (min.89) y a Embarba (min.90).

Incidencias: partido correspondiente a la trigesimoctava jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium.