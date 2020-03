Kevin, derrotado por Lucas Pérez en el torneo benéfico del FIFA de los equipos de Primera

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 20/03/2020 21:06 h

Kevin Vázquez, representante del Celta en el torneo benéfico FIFA organizado por Ibai Llanos con jugadores de los equipos de Primera, cayó en primera ronda ante el coruñés y ex del Deportivo Lucas Pérez, que jugaba por su actual equipo, el Alavés.

El resultado fue de 5-1 para el conjunto vasco, con el gol celeste anotado por Okay Yokuslu para hacer en ese momento el 3-1. El propio Pérez fue el autor de cuatro de los tantos conseguidos por su equipo en un partido narrado por el propio Ibai Llanos y Miguel Ángel Román, que antes habían hecho lo propio con el primer partido de la fase previa, en el que el Leganés eliminó al Valladolid.

El Cetla elogió el esfuerzo de Kevin. «Futbolista de Primera, estudiante de química, cocinillas y un chico excepcional. Llega a ganar #LaLigaSantanderChallenge y le hacemos una estatua... Derrota de Kevin ante el Deportivo Alavés por 5-1. Una carrera en #FIFA20 breve pero intensa. ? ¡ORGULLOSOS DE TI, KEVIN!».

El propio jugador comentó a través de Twitter. «Unha mágoa non puido ser, as clases de última hora de @xCooCa_ -el jugador oficial del Celta- non foron dabondo. Gran iniciativa de Ibai Llanos con este torneo benéfico. Espero que todos pasárades un bo rato co partido. Noraboa o Deportivo Alaves polo pase a seguinte rolda» junto a las etiquetas #QuedaNaCasa e #IstoTaménéAfouteza

Tras el partido, Lucas Pérez comentó que la inexperiencia de su rival había facilitado la victoria. «Estuve hablando con Kevin y me dijo que no sabía jugar muy bien, eso ayuda». Sobre la rivalidad por ser un céltico y un exdeportivista, añadió: «Este torneo es para pasarlo bien y que se distraiga la gente en casa. A Kevin hay que darle las gracias, no sabía jugar y lo ha dado todo». Además, elogió la iniciativa.