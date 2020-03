Miñambres: «Lo normal es acabar la Liga antes del 30 de junio»

0

Vigo 20/03/2020 14:23 h

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ha abordado para los medios del club la situación actual de la entidad por el parón que ha provocado el coronavirus, analizando diferentes cuestiones que se pueden ver afectadas. El astorgano subraya que siguen trabajando desde casa a la espera de poder retomar su actividad con normalidad.

En lo personal, se define como una persona «hogareña» a la que «no le molesta estar en casa», lo que le ayuda a afrontarlo con tranquilidad. En lo profesional, revela que mantiene contacto con los demás responsables del club, así como con los encargados de scouting, jugadores y técnicos tanto del primer equipo como del Celta B. «Estamos atentos a lo que puedan necesitar y tratar de solucionarlo», especialmente en aquellos casos de futbolistas que están solos en Vigo. La mayoría de los contactos, comenta, son por WhatsApp y alguna llamada.

Miñambres cree que la suspensión de la Eurocopa provoca que haya tiempo de jugar las jornadas restantes entre mayo y junio, pero tiene dudas más allá de esa fecha. «Acaban contratos de jugadores, las cesiones... No sé muy bien cómo se resolvería. Tendría que ser una cosa global, con un acuerdo de todas las partes, pero no sé si sería factible», indica añadiendo que «todo son hipótesis» y no se sabe hasta cuánto va a llegar esto, aunque «ojalá se pueda jugar», agrega. De hacerse «lo normal es acabar antes del 30 de junio» porque lo contrario no sabe «qué sentido tendría».

Lo que sí tiene claro es que es contrario a que se juegue sin público. «Es una opinión mía personal, no sé si de club, pero no entiendo que se juegue sin espectadores», expresa. Lo argumenta describiendo el fútbol como «un espectáculo». «Privar a la gente de los partidos en los campos es algo que no debería pasar. El fútbol es para que lo disfrute la gente», razona.

En cuanto a si en el mundo del fútbol se está dando una respuesta adecuada a la crisis, dice que «es difícil ver lo que se puede hacer sin tener los parámetros para resolverlo». «Vamos día a día esperando que se pueda acabar. Cada uno trata de llevarlo lo mejor posible y a nivel global depende de otras personas. Nosotros estamos a lo que manden los de arriba, ligas y federaciones», aparte de seguir las indicaciones de Sanidad de estar en casa, apunta.

Miñambres prefiere ver el lado positivo de que el parón haya llegado en un buen momento de su equipo. «Los buenos resultados en algún momento se tienen que romper e igual cuando se iba a romper hemos parado», plantea. Así que lo ve como «un impás» que les puede venir bien. «Puede darnos energía y servir para ver lo que hemos hecho, que hemos sido un equipo sólido pero no hemos cogido distancia suficiente para estar tranquilos». Por eso apela a seguir. «Quizá el parón sirva para ponernos las pilas, ver que no hay nada conseguido y seguir en la misma dinámica», sostiene.

En ese sentido, pone de ejemplo el Celta-Villarreal del año pasado, que ha vuelto a ver estos días. «Ellos venían de cuatro ganados; las rachas se rompen y hay que aceptarlo», advierte. «Igual hemos desconectado en un momento pensando que se iba a parar y tendrían que tomar una decisión de cómo quedaba la clasificación y tenemos que activarnos y pensar que esto va a seguir», profundiza.

Físicamente, confía en que se dé el tiempo necesario a los jugadores para ponerse a punto y recuerda también la importancia del factor mental. «Hay que estar preparados para saber que tenemos que volver a competir y a ganar. Hay que ganar el primer partido que nos toque jugar», subraya.

Los refuerzos de invierno

A ojos del director deportivo, el parón le ha llegado a Smolov en el peor momento. «Venía de estar para iniciar la pretemporada, estaba cada día mejor en el trabajo con nosotros y ahora otro parón. Pero volverá a iniciar y lo único es que ponga su calidad y su capacidad para ayudar a mejorar la situación, porque las ganas las tiene», expone. Dice también que Óscar contó con él enseguida y que saben que «puede dar más».

De Bradaric señala que aunque fue el último en entrar, están contentos con él. «Nos da lo que esperábamos. Creo que es diferente a lo que teníamos, piensa y ejecuta rápido y está comprometido», destaca. Además, percibe en él «ganas de hacer las cosas bien» y celebra su rápida adaptación. «Se integró rápido, estamos contentos y pensamos que nos puede ayudar más». Del mismo modo que piensa que jugadores que llevan desde el inicio de temporada han mejorado su nivel y pueden seguir haciéndolo. «Eso te hace ser un equipo más sólido».

Más camaleónicos con Óscar García

Miñambres se refiere, asimismo, a lo «contentos» que están con Óscar García Junyent. «Estamos siendo un equipo más sólido, difícil de ganar para cualquiera. Nos amoldamos, somos más camaleónicos», valora. Entiende que ante situaciones que plantean los contrarios y que no les resultan cómodas, no se van de los partidos aunque no sean de su gusto. Y lo ejemplifica con los duelos ante Getafe y Granada: «Los competimos y trataremos de sacarlos adelante».

Define como «inyecciones anímicas importantes» resultados como la victoria ante el Leganés, rival directo. «Tenemos que sustentarnos en la capacidad de seguir haciendo lo mismo o más», sin confiarse en ningún caso. «En el momento en que lo haces, pierdes la capacidad de equipo sólido. No debes confiarte ni cuando haces muchos goles en que los vas a seguir haciendo ni cuando no encajas, porque en pequeños detalles es donde se consigue el éxito y debemos seguir igual y dar lo máximo».

Continuidad de los cedidos y el técnico

Miñambres cree que no es momento de abordar la continuidad del entrenador ni de los cedidos. «Lo importante, más allá de nombres, es pensar en el objetivo común de salvarnos y estar tranquilos», argumenta. Cuando se logre sí será el momento de «acometer lo que se tenga que acometer». Ahora sería, considera, «una imprudencia» poner lo individual por encima de lo colectivo, ya que «lo más importante es seguir una temporada más en Primera».

En todo caso, desde el club se sigue trabajando, viendo partidos y manteniendo contactos con jugadores y agentes. La idea es «tener avanzadas cosas» por si el equipo se mantiene en Primera. Pero aclara: «Una cosa es trabajar y otra tratar de cerrar cosas o ejecutarlas», un punto en el que no se encuentran en este momento.