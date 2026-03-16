Igualdad celebra este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas de febrero

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un minuto de silencio por el crimen machista de Miranda de Ebro David Pérez Cejuela | EFE

Este martes, 17 de marzo, el Ministerio de Igualdad analizará los asesinatos machistas ocurridos durante el mes de febrero en su comité de crisis. Lo hará ante un repunte de la violencia de género que, tras confirmarse este lunes un crimen machista en Huesca y otro en Cantabria, deja ya 13 víctimas este año. La ministra, Ana Redondo, ya anunció su intención de buscar acuerdos sobre el maltrato con todos los grupos políticos. «Necesitamos hacer un frente común ante esta barbarie que no cesa. Instituciones y sociedad debemos unirnos para decir BASTA. Nos queremos vivas y libres», aseguró.

El comité se convoca cuando se producen cinco o más asesinatos en un mes y funciona como una radiografía de los casos de violencia machista con la que identificar aspectos a mejorar. Durante la reunión, se repasan antecedentes y otros factores desde todas las perspectivas y competencias de todas las instituciones que intervienen frente a la violencia de género. El anterior encuentro fue el 4 de febrero y se estudiaron los crímenes de enero y dos de diciembre del año pasado.

El primer caso de violencia machista que analizará Igualdad este martes será el de María Belén Fernández, la mujer de 52 años que fue acuchillada por su expareja, Santiago Fernández, de 67, en su vivienda familiar en Mos. Fue la primera víctima de Galicia en este 2026 y la sexta en España. No constaban denuncias previas contra el agresor ni desde su entorno habían presenciado ninguna actitud violenta del hombre.

La segunda víctima es una mujer de 64 años, asesinada por su expareja, de 70, en Benicasim (Castellón), en el centro de salud en el que trabajaba como enfermera. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género. La mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció.

La tercera tenía 48 años y murió a manos de su expareja el 17 de febrero en Xilxes (Castellón). Tenía una hija menor de edad que también fue asesinada, en un caso de violencia vicaria. Sí constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El hombre tenía una orden de alejamiento de 300 metros hasta el 2027. A la mujer, que estaba en el sistema VioGén, se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció riesgo medio.

La cuarta víctima de febrero fue una mujer de 36 años, asesinada por su expareja, de 34, el 18 de febrero en Madrid. Tenía una hija menor y un hijo mayor de edad de otra relación. En este caso, también existían denuncias previas. La quinta mujer asesinada en febrero, la décima en lo que va de año, tenía 28 años y fue asesinada por su pareja el 20 de febrero en Navarra. Dejó cuatro hijos menores de edad y en su caso no constaban denuncias previas contra el presunto agresor.

En febrero hubo dos asesinatos por violencia vicaria. Uno de ellos corresponde al caso de Castellón y el segundo ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, donde un niño de 10 años fue asesinado por la pareja de su madre el 20 de febrero. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

11 mujeres y dos niños

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 13 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.356 desde el 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos este lunes, uno en Cantabria y otro en Huesca. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Cantabria se trata de una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por violencia de género el sábado 14 de marzo, cuando se encontró su cuerpo. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor. La víctima de Huesca es una mujer de 53 años, presuntamente asesinada por su pareja de 63 años el pasado 17 de enero. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta este año con el mayor número de asesinatos machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos. Mientras, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra tienen uno cada uno. Según fuentes del ministerio, el 61 % de las víctimas no habían denunciado a su presunto agresor previamente. Una de cada tres tenían medidas solicitadas.

A noviembre del año pasado, España contaba con 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el sistema VioGén desde el 2007. Desde el ministerio afirmaron que desde febrero del 2023 se registraron 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista, informándoles de que su agresor tenía antecedentes en VioGén.