Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, en un suceso que la Guardia Civil investiga como un caso de violencia de género.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes en el interior de una vivienda del municipio tinerfeño. Según las primeras informaciones, el hombre habría matado al menor y herido de gravedad a su pareja, madre del niño. Fue durante la intervención policial cuando uno de los agentes abatió al presunto agresor, que murió en el acto después de amenazar a los efectivos con un machete. Según la agencia EFE, un Guardia Civil ha resultado herido.

Los agentes encontraron al menor sin vida una vez lograron acceder al interior del domicilio, tal y como adelantó la Cadena SER.

