El asesino de Mos mató a su ex con un cuchillo que encontró en la casa que compartieron hasta hace dos meses

No había denuncias previas por amenazas o malos tratos y la relación entre ambos era buena, también con la familia de la víctima

02 feb 2026 . Actualizado a las 17:36 h.

María Belén Fernández, de 52 años años,  y Santiago Fernández, de 67, pusieron fin a su matrimonio en las semanas previas a la última Navidad tras una década juntos. Él se instaló en una casa en

