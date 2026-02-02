El asesino de Mos mató a su ex con un cuchillo que encontró en la casa que compartieron hasta hace dos meses
No había denuncias previas por amenazas o malos tratos y la relación entre ambos era buena, también con la familia de la víctima02 feb 2026 . Actualizado a las 17:36 h.
María Belén Fernández, de 52 años años, y Santiago Fernández, de 67, pusieron fin a su matrimonio en las semanas previas a la última Navidad tras una década juntos. Él se instaló en una casa en