Asesinada una enfermera apuñalada por su expareja en el centro de salud de Benicasim, en Castellón

Imagen del centro de salud de Benicasim donde fue apuñalada la mujer Andreu Esteban | EFE

Una enfermera de 64 años ha sido asesinada por su expareja este lunes en Castellón. La víctima fue apuñalada con un arma blanca en el centro de salud de Benicasim, donde se encontraba trabajando, y falleció poco después en el Hospital General de Castellón, a donde había sido trasladada en ambulancia. Los primeros en acudir al lugar del crimen, que ocurrió sobre las 12.30 horas, fueron los agentes de la policía local, advertidos por varios usuarios del centro de salud. Una vez en el lugar lograron detener al agresor, un hombre de unos 70 años, que se encontraba retenido por varias personas que vieron como el hombre apuñalaba a la enfermera.

La mujer fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General de Castellón, donde falleció minutos después pese a los esfuerzos médicos por la gravedad de las heridas. Desde la Guardia Civil se informó que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

El centro de salud de Benicasim donde ocurrieron los hechos permanece cerrado. Hasta allí se ha desplazado un equipo de profesionales de salud mental del Hospital General de Castellón, que ofrece apoyo a los compañeros de trabajo de la víctima. Así lo han anunciado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad, que han indicado que también se han trasladado el lugar el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón, Raúl Ferrando.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían siete mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.350 desde el 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización