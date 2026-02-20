A prisión el doble asesino de Xilxes por matar a cuchilladas a su exmujer y su hija

Varias personas increpan al hombre detenido antes de ser trasladado a prisión Andreu Esteban | EFE

Las pruebas recabadas por los investigadores del grupo de Homicidios de Castellón y agentes de Criminalística de la Guardia Civil han sido suficientes para apuntalar la acusación contra Abdelkader B., de 39 años y nacionalidad argelina, y que la jueza de Violencia sobre la Mujer uno de Vila-real acuerde su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza como presunto autor del doble asesinato de su exmujer y su hija de doce años.

María José Bou y su hija Noemí fueron asesinadas la noche del domingo al lunes después de que el detenido presuntamente acudiera al domicilio de Xilxes, situado en la calle Cova Santa, a escasos metros del retén de la Policía Local, incumpliendo la orden de alejamiento que tenía en vigor respecto de su exmujer tras ser condenado por malos tratos y coacciones un año antes.

Por ello, el auto de ingreso en prisión, a instancias de la Fiscalía, contempla tanto los dos delitos de asesinato como el delito de quebrantamiento de condena. Dada la gravedad de los hechos que se le imputan, las elevadas penas aparejadas a los mismos y el riesgo de fuga del único acusado, la jueza ha acordado que Abdelkader B. sea trasladado a prisión mientras prosiguen las investigaciones.

El presunto asesino machista ha llegado a la sede judicial de Vila-real minutos antes de las diez y media de la mañana de este viernes en un furgón de la Guardia Civil. El detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de condena, en una causa en la que se mantiene bajo secreto de las actuaciones.

El chihuahua de las víctimas, una de las pruebas clave del doble asesinato de Xilxes, en Castellón Javier Martínez / Ignacio Cabanes

En cuanto a los antecedentes por violencia de género relativos a este caso, el investigado ya fue condenado en febrero del 2025, en el marco de un juicio rápido celebrado el día 28 de ese mes por conformidad de las partes, y el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (ahora Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real) le impuso como autor de un delito de coacciones 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima. Así como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género otros 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

La jueza que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros, en concepto de responsabilidad civil.La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba por tanto en vigor hasta octubre del 2027.