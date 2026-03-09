La violencia machista suma en un solo mes en Galicia 185 víctimas y 222 casos más

Manifestación del 8M en Santiago XOAN A. SOLER

El balance de febrero del sistema VioGén muestra en Galicia dos tendencias. La primera es que por segundo mes consecutivo baja el número de casos activos por violencia machista: son unos setenta menos que en enero, pasando de 6.149 a 6.072. La segunda es que, en solo un mes, se suman a la estadística 185 víctimas y 222 casos. En total, el informe refleja 49.274 casos de 43.139 mujeres que han estado en una situación de violencia por parte de su pareja o expareja entre marzo del 2019 y hasta la actualidad, según los datos acumulados del Ministerio del Interior.

De los casos activos, y por niveles de riesgo, hay 5.125 con la protección más baja, 889 con riesgo medio y 57 con riesgo alto. A diferencia del último balance, en el que desaparecían las víctimas con un nivel extremo en la comunidad, aparece una mujer (en el tramo de edad de 46 a 64 años) en esta situación. Con respecto al mes pasado, bajan las protecciones bajas y medias, pero hay casi diez más con riesgo alto. Descienden también los casos supervisados, de los 259 de finales de enero a los 243 hasta marzo. Estos son los que, de forma temporal, están sometidos a un seguimiento especial antes de su inactivación definitiva.

En casi la mitad de los casos activos, hay menores a cargo de las víctimas (2.803). De ellos, hay 84 en situación de riesgo: 78 en medio, 5 en alto y 1 en extremo. Son 21 menos que a finales de enero.

El balance de Interior formaliza la adhesión del concello de Cangas al sistema VioGén, de protección de mujeres. Hasta ahora, eran 68 los municipios que colaboraban en el seguimiento de casos de violencia machista al tener una policía propia. Ese es el primer requisito, el segundo es contar con agentes suficientes para poder atender a las víctimas. Una veintena de ayuntamientos estarían en condiciones de unirse a este sistema: Monforte, Sarria, Foz, Carnota, Cee, Cerceda, Coristanco, Culleredo, Fene, Muros, Noia, Negreira, Ordes, Ribeira, Santa Comba, Cambados, A Estrada, Vilanova de Arousa, Nigrán o Gondomar.

La semana pasada, la ministra de Igualdad avanzó que desde su departamento y en colaboración con el de Interior estaban estudiando cómo perfeccionar el sistema de valoración de riesgo. «No tenemos un sistema perfecto, ojalá, porque eso nos daría otros resultados. No tenemos un sistema infalible, pero es evidente que nuestro objetivo y nuestra voluntad política es seguir mejorando», afirmó la ministra, Ana Redondo.

Desde el Ministerio del Interior se anunció a principios de año que habría una revisión profunda de los indicadores de riesgo y los formularios de valoración de las víctimas. Así, el sistema VioGén incorporará la violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a embarazadas y las amenazas de asesinar a los hijos como indicadores para predecir el comportamiento de un maltratador.