La ministra de Igualdad pide que jueces y fiscales apliquen las leyes «con toda la contundencia» frente a la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este jueves en un minuto de silencio en Miranda de Ebro tras el asesinato de tres mujeres en un caso de violencia machista David Pérez Cejuela | EFE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado «unidad» a instituciones, fuerzas políticas y sociedad frente a aquellos que niegan la violencia machista, al tiempo que ha pedido a jueces y fiscales ir «a máximos» al aplicar la ley. Redondo estuvo presente, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, en el minuto de silencio convocado en Miranda de Ebro tras el asesinato de tres mujeres durante la noche del pasado martes. Un crimen que ha recibido la más «absoluta repulsa y condena» de la ministra en una nueva expresión «de terrorismo machista».

Redondo, que trasladó toda su «solidaridad, empatía y cariño» a las familias de las víctimas y celebró que los menores afectados se encuentren ya fuera de peligro, ve en cada mujer asesinada «un fracaso de una sociedad democrática». Por eso, insistió en que la lucha contra la violencia de género debe ser una «cuestión de Estado» que implique la colaboración de todas las instituciones. La ministra criticó al Ejecutivo autonómico por «tener en el cajón» una legislación específica que adapte «los sucesivos acuerdos y consensos en materia de violencia de género» e hizo un llamamiento para rechazar el «negacionismo» de formaciones como Vox, a la que ha acusado de generar «un odio en las redes sociales que se transforma en violencia real en la vida de las mujeres».

Preguntada por la situación penal del presunto autor, quien contaba con antecedentes por delitos sexuales, la ministra aseguró que lo fundamental es que jueces y fiscales apliquen las leyes vigentes «con toda la contundencia» y alcancen los «máximos permitidos» por la norma: «Yo creo que la legislación es fruto de unas mayorías parlamentarias que en un momento determinado deciden que esa es la pena adecuada. Quiero decir que la ley siempre es la expresión de la voluntad popular en un momento determinado. Es posible revisarlas, yo no digo que no, pero creo que lo importante es aplicarlas correctamente».

La ministra insistió en que la clave para avanzar hacia una sociedad libre de violencia reside en la prevención y en un «cambio de cultura» que sustituya la dominación por el respeto. También recordó la existencia de mecanismos de protección, como el registro de reincidentes, que permite a las mujeres conocer si se encuentran ante un maltratador reincidente siempre que medie denuncia.

Ana Redondo recordó que el Ministerio se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para analizar este caso concreto y buscar acuerdos en materia de violencia de género. Este análisis se profundizará en el comité de crisis convocado para el próximo 17 de marzo, con el objetivo de mejorar los instrumentos de protección y garantizar la unidad de todas las fuerzas políticas frente a esta lacra.