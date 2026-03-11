Un detenido por el incendio con tres muertas en Miranda, que podría ser violencia machista
COLPISA
El arrestado, de unos 60 años y que se entregó a la policía, tenía antecedentes por secuestros a varias mujeres. Las fallecidas tenían 23, 58 y 78 años. Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, resultaron heridos11 mar 2026 . Actualizado a las 14:28 h.
La tragedia con la que este miércoles ha amanecido Miranda de Ebro, tras el mortal incendio que ha acabado con la vida de tres mujeres, adquiere un siniestro cariz. El hombre de 60 años que se