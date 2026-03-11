Xunta y Fegamp firman el acuerdo para poner en marcha la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar 

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela XOÁN REY. | EFE

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han firmado la constitución de la nueva Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, que nace con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones para la sensibilización, prevención, formación y actuación ante esta problemática.

Román Rodríguez destacó que la puesta en marcha de esta nueva red supone «un importante avance» en la lucha contra el acoso escolar, «cunha abordaxe integral que permitirá mellorar a resposta ante estes casos» gracias a la participación de todos los agentes implicados, como Administraciones públicas, instituciones, centros educativos, docentes, familias y alumnos. El conselleiro afirmó que se está trabajando también en la incorporación de la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Todos os esforzos son poucos na loita contra unha lacra que é unha prioridade de país e que esixe tolerancia cero», afirmó. Desde la Fegamp, Alberto Varela agradeció que la consellería tuviera en cuenta las aportaciones de los concellos y celebró que se trata de «unha boa iniciativa».

Según explicó el conselleiro, tras la firma del acuerdo de esta mañana, está previsto que en el segundo semestre de este año quede aprobado el decreto por el que se dotará a la red de una estructura y se regulará su funcionamiento a través de dos órganos que son el pleno y cuatro comisiones provinciales. En estos órganos estarán representados la Xunta (las consellerías de Educación, Presidencia, Sanidade y Política Social), la Fegamp, el Consello Escolar de Galicia, la Fiscalía Superior de Galicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Fegamp facilitará a los concellos un procedimiento para que se adhieran a la red. Los que formen parte podrán asumir un papel activo como coordinadores locales; facilitar la colaboración entre centros educativos, servicios sociales, entidades y otros recursos comunitarios; participar en los espacios de coordinación que se establezcan y contribuir a las actuaciones consensuadas, y recibir apoyo técnico para diseñar y planificar iniciativas frente al acoso y ciberacoso escolar, reforzando su capacidad de respuesta.

La red centrará su actuación en cuatro ejes principales: la sensibilización, la prevención, la formación y la denuncia. A través de ella, podrán articularse recursos entre la Administración autonómica y las entidades locales, compartir buenas prácticas y ofrecer un apoyo coordinado tanto a los centros como a las familias y a los alumnos, garantizando una intervención más rápida y efectiva ante posibles casos de acoso escolar. Se establecerá un seguimiento sistemático y continuado de estas situaciones, incorporando una perspectiva territorial que garantice la implicación activa de todos los actores responsables a nivel local mediante los servicios que prestan los ayuntamientos.

Entre sus funciones estarán desempeñar labores de observación, análisis, asesoramiento, seguimiento y difusión de información sobre el acoso escolar, apoyo a los ayuntamientos adheridos en la elaboración de programas y acciones para la prevención e intervención, desarrollo de planes de formación para el personal municipal, difusión de iniciativas y actuaciones de éxito, ser punto de referencia y consulta para los ayuntamientos que necesiten orientación en la gestión de estos casos y fortalecimiento de la capacidad de las Administraciones locales para intervenir de manera más precisa y coordinada.

Desde la Consellería de Educación explican que llevan años implicados en favorecer la convivencia en los centros escolares con iniciativas que se fueron intensificando en los últimos cursos, como el plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar, la actualización del protocolo que se debe seguir en estos casos, la prohibición del uso de los móviles en los recintos escolares, la instalación de Puntos Laranxa, la creación de equipos ACAE, de actuación contra el acoso escolar, o el plan de bienestar digital.