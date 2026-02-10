La Xunta y la Fundación Sergio Villar crean «Acordamos ConVivir» para luchar contra el acoso escolar

Román Rodríguez presenta «Acordamos Convivir» junto a miembros de la Fundación Sergio Villar.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, presentó el Instituto de Sar una nueva iniciativa de la Xunta para reforzar la lucha contra el acoso escolar e impulsar la buena convivencia en los centros a través de la mediación. Se trata del programa Acordamos ConVivir, una iniciativa que se implantará de forma piloto en 20 centros educativos. A través de este programa, Educación busca proporcionar a los centros recursos para que resuelvan de forma pacífica conflictos y fomenten una educación basada en la convivencia y el respeto. Quieren promocionar la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con una atención particular al acoso y ciberacoso. La iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la Fundación Sergio Villar, creada para promover los valores de solidaridad, convivencia y apoyo a colectivos vulnerables y cuya actividad se desarrolla en centros educativos de la provincia de A Coruña.

Rodríguez, que estuvo acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, explicó que el objetivo es «afondar aínda máis» en una línea «prioritaria» del Gobierno gallego para lograr que los centros sean lugares seguros y ejemplo de convivencia. Aprovechó para hacer hincapié en la importancia de la colaboración mutua «entre a administración, os centros educativos, o profesorado e as familias» y en la necesidad de actuar, sobre todo, «desde a sensibilización e a prevención».

La Fiscalía gallega se fija como prioridad la lucha contra el acoso escolar José Manuel Pan

La Xunta publicó este martes la convocatoria para que los centros que quieran se inscriban en el programa, dirigido a profesorado, familias, alumnos de 5.º y 6.º de Primaria y ESO en los centros públicos. Los interesados disponen de un plazo de 15 días para presentar la solicitud.

Funcionamiento del programa

Podrán participar hasta 20 centros en un programa que se desarrollará en tres partes: una reunión inicial, talleres de prácticas que complementen a la mediación y charlas para profesores y familias. La primera parte, de reunión con el centro, servirá para recabar información sobre las necesidades de cada colegio para que puedan establecer canales de comunicación claros que permitan un diseño personalizado de las actuaciones.

En la parte de los talleres, los alumnos se organizarán en un máximo de cinco grupos de 25 alumnos por centro para trabajar los aspectos de la mediación. Cada taller durará 50 minutos y se desarrollarán en la misma jornada lectiva. Respecto a las charlas informativas, se realizará una sesión de 2 horas y media en horario de tarde para dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos.

Estas actividades están orientadas a identificar los elementos que forman la conducta colaborativa —como son la empatía, la cooperación y el diálogo— como promotores de las relaciones sociales satisfactorias. Buscan sensibilizar sobre la necesidad de educar en la gestión positiva de los conflictos con el fin de prevenirlos y la práctica de técnicas de comunicación afectiva que favorezcan la cooperación, la responsabilidad y el cuidado de los demás.

«Cada vez hay más padres 'taxistas', que llevan y traen al niño sin conectar con él» lucía rey

Durante los últimos meses, la consellería de Educación ha estado impulsando actuaciones que erradiquen conductas contrarias a la convivencia en los centros y brindarlos como espacios de referencia en este ámbito. Destacan la puesta en marcha del Plan integral contra el acoso escolar, del Plan de bienestar emocional y del Plan de bienestar digital, así como nuevas herramientas que se encuentran en funcionamiento como los Puntos Naranja, el Termómetro del Acoso Escolar o la futura Red de concellos contra el acoso en colegios.