La Fiscalía gallega se fija como prioridad la lucha contra el acoso escolar

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, se reunió este martes en Santiago con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. .

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, se reunió hoy martes con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para intensificar las vías de colaboración entre las dos instituciones para mejorar la convivencia escolar y el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la legalidad en los centros educativos de Galicia. Los representantes de la Fiscalía Superior de Galicia y de la Consellería de Educación se comprometieron a aumentar su colaboración «para dar visibilidade a realidade existente nos centros educativos, ponderando o interese do menor e tamén a protección dos docentes». La colaboración de la Fiscalía con la Xunta en el ámbito educativo pasa por la lucha contra el acoso escolar, la prevención del absentismo en las aulas y el apoyo al profesorado. En la reunión, celebrada en la sede de la consellería, también participaron el secretario xeral técnico de Educación, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

La fiscala superior de Galicia aseguró que el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos, así como sus deberes como niños «son unha prioridade para a Fiscalía». Señaló que esos objetivos deben centrarse en todos los ámbitos educativos, pero con especial atención en los centros de las zonas rurales. Carmen Eiró destacó también «a necesidade de ampliar o foco aos docentes xa que son, en ocasións, a cara non visible dos acosos». En ese sentido, la fiscala superior apoyó la creación de la nueva oficina de atención al profesorado, «que afondará na mellora da convivencia da comunidade educativa e, sen dúbida, nunha mellora da posta en marcha dos protocolos».