La Guardia Civil, a los alumnos de los institutos: «Si un testigo no ayuda a una víctima de acoso escolar, es un cómplice»

ADRIÁN VALIÑO ARTEIXO / LA VOZ

Fernando Jiménez, agente de la Guardia Civil, impartiendo una charla sobre acoso escolar en el IES de Pastoriza (Arteixo).
Los agentes recorren los centros educativos para concienciar a los estudiantes sobre el bullying y la necesidad de denunciar los casos

11 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los alumnos de 2.º de ESO del IES de Pastoriza de Arteixo reciben una visita especial que los aguarda en el salón de actos. Allí está Fernando Jiménez, uno de los agentes encargados de impartir

