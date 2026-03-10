La Guardia Civil, a los alumnos de los institutos: «Si un testigo no ayuda a una víctima de acoso escolar, es un cómplice»

Fernando Jiménez, agente de la Guardia Civil, impartiendo una charla sobre acoso escolar en el IES de Pastoriza (Arteixo). Vítor Mejuto

Los alumnos de 2.º de ESO del IES de Pastoriza de Arteixo reciben una visita especial que los aguarda en el salón de actos. Allí está Fernando Jiménez, uno de los agentes encargados de impartir