Educación confirmó el pasado curso 91 casos de acoso escolar en Galicia

Durante el pasado curso la Consellería de Educación abrió más de seiscientos protocolos en los que se detectó un posible caso de acoso escolar. Esto no quiere decir que solo se investigasen estas 616 situaciones, porque la apertura de protocolo llega después de una fase de investigación y valoración de los hechos denunciados. Finalmente, y según los datos que facilitó la propia Xunta este jueves, se impusieron 91 procedimientos en los que se constató acoso escolar a un estudiante. Se trata de una cifra pequeña si se compara con los 300.000 alumnos que cursan enseñanzas no universitarias, pero relevante si se tienen en cuenta las consecuencias para la víctima. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judit Fernández, explicaron en un desayuno informativo el procedimiento que siguen los centros a la hora de investigar un posible caso de acoso, y reafirmaron la posición de «tolerancia cero» de la Xunta de Galicia.

Estos 91 casos demostrados conllevan un proceso corrector que va desde la suspensión de la asistencia a clases durante un máximo de 30 días, el cambio de aula o incluso de centro para el acosador o acosadores. En torno al 90 % de los casos se cierran con la suspensión de la asistencia a clase, mientras que los cambios de centro son mínimos. También hay que tener en cuenta que la propuesta de escolarizar al acosador en otro colegio o instituto es la única que no decide el centro, sino que tiene que ser validada por la dirección territorial de Educación.

Pero ¿cuál es el protocolo para investigar un posible caso de acoso escolar? Sea cual sea el tipo de abuso, físico, psicológico o ciberacoso, la hoja de ruta es la misma. Hay unas etapas previas a la apertura del protocolo en sí, y de hecho en las etapas iniciales de investigación no es obligatorio informas a las familias o a los representantes legales. Son cinco fases: comunicación de los hechos y primera valoración; investigación y dictamen; apertura del protocolo; cierre del protocolo y, finalmente, seguimiento y evaluación de las medidas. En todas ellas debe implicarse la dirección del centro desde el primer momento y el equipo de actuación contra el acoso escolar (ACAE), constituido de forma permanente por tres miembros y que incorpora a una cuarta persona en cada caso específico que tenga una relación más cercana con la víctima.

Román Rodríguez quiso destacar en su intervención, además de la tolerancia cero ante este tipo de situaciones, el trabajo de la consellería, que en 2011 elaboró ya un protocolo de acoso convirtiéndose en una de las primeras comunidades en hacerlo. El actual, del año 2024, busca garantizar todas las actuaciones y facilitar el trabajo a los docentes. Por eso se han elaborado numerosos modelos de registro «o que supón unha garantía para o colexio e para o resto da comunidade educativa», añadió Judit Fernández.

Suben los procedimientos correctores

Aunque el número de protocolos abiertos se mantiene en cifras similares en los últimos tres años, ha habido un aumento exponencial de los casos demostrados, 91, frente a las 54 del 2023-24, por ejemplo. La directora xeral apuntó como una de las posibles causas de esta subida la mayor concienciación o la actitud vigilante hacia estas situaciones.

Desde hace años se llevan a cabo medidas de prevención, sensibilización y actuación para evitar el acoso en las aulas, y entre ellas, por ejemplo, la prohibición de los móviles en todo el recinto escolar desde enero del 2024. El conselleiro de Educación no tiene duda de que «esta medida favorece o clima de convivencia e evita situacións de ciberacoso, polos menos nas aulas».

Respecto a los casos que llegan a la Fiscalía, los datos de los que dispone la Xunta son 75 casos de acoso escolar que llegaron a este ente público en el 2024, una cifra que para Fernández coincide con los que maneja la consellería.