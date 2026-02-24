La Xunta reprocha al Gobierno falta de inversiones para modernizar la red ferroviaria

Sandra Alonso

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha denunciado este martes en el Parlamento gallego la situación general en la que se encuentra la prestación del servicio de transporte ferroviario en Galicia, motivada por los problemas acumulados en las últimas semanas con más incidencias de las habituales que dificultan la movilidad de la población gallega. En una comparecencia a petición propia ha cuestionado que, «como sempre», falta por parte del Gobierno central «información directa, clara e transparente do que pasa, as causas e as medidas que hai que adoptar». Calvo ha reprochado la falta de previsión, mantenimiento y planificación, así como la necesidad de inversiones para dotar a Galicia de un sistema ferroviario moderno y competitivos con tiempos de viaje razonables y frecuencias suficientes. «Non pedimos privilexios para Galicia, esiximos o que por xustiza nos corresponde», resaltó.

En esta línea, criticó el agravio continuo del Ejecutivo estatal a la comunidad gallega con un trato diferente a otros territorios y puso como ejemplo la inacción y falta de transporte alternativo de Renfe hace unas semanas ante la suspensión de servicios ferroviarios por las condiciones climatológicas adversas. Calvo hizo referencia a los incumplimientos de horarios y tiempos de viajes o a la deficiente oferta de frecuencias y plazas en el eje atlántico, además de que siguen sin recuperarse servicios suprimidos durante la pandemia del covid. Según denuncia la Xunta, esto hay que sumar la suspensión del servicio entre Ferrol y A Coruña o la reciente eliminación de conexiones entre Vilagarcía de Arousa y Santiago. En lo que se refiere al alta velocidad, señaló que tampoco aumentaron las conexiones y, al mismo tiempo, se mantiene el agravio con Ferrol, que no recuperó la única conexión directa que tenía con Madrid; según expuso, Lugo no dispone de nuevas frecuencias y A Gudiña y Vilagarcía no recuperaron tampoco los servicios eliminados.

En lo que se refiere a las obras pendientes en materia ferroviaria, el conselleiro incidió en las infraestructuras del Plan Director del Corredor Atlántico, del que la Xunta aun no conoce las cifras y plazos concretos que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la relación de obras y el horizonte temporal de su ejecución. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha preguntado este martes al Gobierno central qué «oculta» el Plan Director del Corredor Atlántico ferroviario que no quiere mostrar. En este sentido, ha recordado que hace ya un lustro, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se comprometió a remitir a las comunidades un plan director que, sin embargo, «agora néganse a mostrar».