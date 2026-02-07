Suspensión de trenes en el sur de Galicia: Renfe sacrifica el servicio público por el riesgo cero

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

La estación de Santiago, este viernes, prácticamente vacía
La estación de Santiago, este viernes, prácticamente vacía SANDRA ALONSO

La actuación unilateral de la operadora en Galicia contrasta con la que siguió en Cataluña, donde sí dispuso transporte alternativo

07 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«La seguridad es prioridad, pero la suspensión de trenes hoy en Vigo se comunicó de madrugada, sin alternativa. Hoy no hay recomendación oficial de no desplazarse o suspensión de actividad laboral/escolar. Así, los usuarios quedamos

