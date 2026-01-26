Suspendidos por el mal tiempo los trenes regionales que unen Ourense con Santiago y con Vigo-Guixar

M. Mosteiro

Renfe ya había avanzado en la jornada del domingo que, debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectan a Galicia, el servicio ferroviario podría verse afectado en la comunidad. Un aviso que se ha cumplido. Poco antes de las 08.00 horas, y a través de X, Adif confirmaba que «por condiciones meteorológicas adversas, está suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (red convencional) y entre Ourense y Vigo-Guixar». También aclaraba que se encuentra suspendida la circulación en la línea de ancho métrico Ferrol-Oviedo/Gijón.

Esta medida no afecta a los trenes de media distancia del eje atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Por condiciones meteorolÃ³gicas adversas, estÃ¡ suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (red convencional) y entre Ourense y Vigo-Guixar. — INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026

Renfe detalla todos los cambios:

-Los trenes de media distancia con llegada/salida Vigo-Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

- Los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada —en el trayecto hasta Ourense— y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

-También se prestarán con un servicio alternativo por carretera el servicio entre Ourense-Lalín-Santiago que discurre por la línea convencional.

-No hay servicio alternativo para las cercanías Ferrol-Ortigueira y la MD Cudillero-Ferrol debido, según detalla Renfe, al mal tiempo.

-El servicio transversal Galicia- Barcelona circulará desviado por Santiago con salida de Vigo-Urzaiz, en lugar de Vigo -Guixar.

- Respecto al tren Vigo-Oporto, se realizará por carretera el trayecto Vigo Guixar-Viana do Castelo.

La operadora ferroviaria recomendaba ya ayer atender a las indicaciones de la Aemet y evitar los desplazamientos. Asimismo, ha habilitado cambios y cancelaciones gratuitas para todos los trenes comerciales y de servicio público que circulen con origen o destino Galicia.

Mensaje de ES-Alert a población del interior de Pontevedra

Durante la tarde del domingo la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior envió un mensaje de alerta —mediante el sistema de Protección Civil ES-Alert— a la población del interior de Pontevedra por el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas para este lunes.

El mensaje fue enviado a los teléfonos móviles que se encontraban en los siguientes municipios: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Con todo, debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales situados en municipios limítrofes.

Durante este domingo, la Xunta ya había avanzado la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta anulación atiende a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pronostica que la precipitación acumulada en 12 será de 120 milímetros.