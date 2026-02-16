La Xunta convoca al sector del mar contra el tercer intento del Gobierno de «prohibir para non investir» en la costa

Las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Marta Villaverde y Ángeles Vázquez, en el centro, al inicio de la reunión.

Las conselleiras de Medio Ambiente y de Mar, Ángeles Vázquez y Marta Villaverde, se reunieron este lunes con representantes de los concellos costeros, del sector mar-industria y de otras entidades para analizar la reforma del reglamento de costas que promueve el Gobierno central, y en la que la Xunta ve el «tercer intento» desde el 2018 de limitar las inversiones en la costa.

Vázquez explicó que solo se han dado 15 días para presentar alegaciones, cuando la reforma tendría como «excusa» un expediente de infracción de la Unión Europea contra España que no ha sido entregado a las autonomías: «Queremos saber que di».

La titular de Medio Ambiente consideró que el objetivo es acortar los plazos de las concesiones de 75 a 30 años y ampliar el dominio público sin hacer consultas, con el fin de «prohibir para non investir» en el sector del mar.

La conselleira de Mar reclamó más información para «preparar unha defensa sólida» y subrayó que es necesario reforzar la «seguridade xurídica» de la cadena mar-industria, que tiene «moito invertido» en «modernización e infraestruturas».

Tanto las conselleiras como el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicaron la vigencia de la ley del litoral de Galicia para compaginar el desarrollo de actividades económicas con el respeto al medio ambiente.

Rueda denunció que la reforma podría limitar las atribuciones de la norma autonómica y reclamó transparencia, rigor legislativo y participación en los cambios legales en ese ámbito.

Por su parte, el BNG criticó la posición de la Xunta. El parlamentario autonómico Luís Bará acusó a la conselleira de Medio Ambiente de actuar como una «indocumentada terraplanista». Añadió que la legislación gallega es «moi permisiva» y debe ser reformada para evitar la presencia en la costa de propiedades privadas que no deben «estar aí».