Cortan 13 kilómetros de la A-6 en Baralla, en sentido A Coruña, por desprendimientos de material en un túnel

ÓSCAR CELA

El desprendimiento de material de impermeabilización en el túnel de Neira de Rei, en la A-6, en Baralla, ha obligado a la DGT a cortar la autovía en sentido A Coruña durante al menos 13 kilómetros, entre Baralla y Becerreá, con lo que la circulación de vehículos, de momento, se tiene que realizar en sentido Lugo por la N-6, mientras que la calzada en dirección a Madrid no está afectada. El corte de la A-6 es entre los kilómetros 456 y 469. La incidencia en la autovía se produjo pasadas las seis de la tarde, con el fin de retirar el material que cayó sobre la vía y comprobar si hay más elementos de la impermeabilización del túnel que estén afectados. Mientras esas labores no terminan, la autovía estará cortada en dirección noroeste y todo el tráfico hacia Lugo y A Coruña tiene que utilizar la N-6.

La caída de las telas de impermeabilización de las paredes del túnel de Neira de Rei, en dirección A Coruña, se desprendieron Óscar Cela

Al parecer fueron varios conductores que pasaron por el túnel de Neira de Rei, el más pequeño en longitud de la A-6, los que advirtieron que una lona de las obras de impermeabilización estaba desprendida del techo y paredes (el viento podría haber influido, ya que el paso subterráneo es de poco más de 100 metros y suele hacer aire al ser un tramo en recta). Incluso, uno trozo del material ya habría caído sobre la vía.

El Ministerio de Transportes lleva meses realizando obras de mejora en la seguridad de los túneles de la A-6, tanto en la provincia de Lugo como en la de León. Estos trabajos están obligando a realizar cortes de carriles en los diferentes túneles y los conductores tienen que circular a menos de 70 por hora. Pero en el caso del corte actual en Baralla, no afecta a unos pocos metros que dura la entrada y salida de los túneles, si no a 13 kilómetros, y hasta que no se asegure que el material desprendido en el túnel de Baralla ya no supone un peligro para la circulación. El personal de Conservación de Carreteras ya trabaja para resolver el problema, aunque previsiblemente no se resolverá hasta mañana jueves.

Difícil habilitar carriles

Las malas condiciones meteorológicas (con fuertes vientos y lluvia) y la falta de luz del día impiden que se puedan crear baipás en los pasos de mediada de la autovía y así o bien reducir los kilómetros cortados de la A-6 o permitir la circulación en doble sentido en dirección Madrid. Para realizar estas operaciones se necesitan operarios que instale vallas de seguridad, avisos lumínicos y conos durante varios kilómetros. Además, hay que recordar que hace unos días fallecieron dos operarios de Carreteras en un accidente en la A-8, en Baamonde.

Tráfico lento

Tráfico desviado de la A-6 en dirección a la N-6 en Becerreá hacia Baralla Óscar Cela

Mientras, los conductores que circulan en sentido A Coruña, a la salida del túnel de O Cereixal, son desviados para coger la salida norte de Becerreá e incorporarse a la N-6, para continuar la marcha por la bajada del Campo da Árbore, atravesar el centro de Baralla, y hacer toda la subida hasta regresar a la A-6 por Vilartelín. En total, un desvío de más de 13 kilómetros.

Por las horas del día en que se ha producido el corte, ya casi sin luz, y debido al fuerte temporal, no hay grandes retenciones, aunque el tráfico por la N-6 es lento debido a que sí hay bastantes vehículos pesados.