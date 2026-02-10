El Bono Emancípate abre este viernes sus solicitudes: ayudas de 1.500 euros en caso de alquiler y 3.000 para propietarios

Jóvenes consultan la fachada de una inmobiliaria en Santiago. Sandra Alonso

La convocatoria para solicitar el Bono Emancípate abrirá este viernes, 13 de febrero. Contará con ayudas de hasta 1.500 euros para los jóvenes de menos de 36 años que vivan de alquiler y de 3.000 para aquellos que tengan una vivienda en propiedad. Tal y como compartió el Diario Oficial de Galicia (DOG), se destinará un total de 2.920.000 euros para «favorecer la emancipación de la juventud no solo con ayudas para la adquisición y alquiler de las viviendas», sino también con «incentivos» para afrontar los gastos derivados de la propia emancipación.

A través de esta ayuda, los jóvenes gallegos de entre 18 y 35 años podrán adquirir electrodomésticos, muebles, artículos de decoración, materiales de cocina, de baño y textil de hogar. En el caso de los electrodomésticos solo se podrá adquirir una unidad de cada tipo, excepto el radiador, del cual se podrán adquirir hasta tres.

Estas subvenciones se harán efectivas a través de una tarjeta virtual que solo podrá utilizarse en establecimientos físicos de la comunidad. No podrá ser utilizada en compras a distancia. En este sentido, al Bono podrán acceder —dentro de la franja de edad indicada— personas de nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, Suiza o del Espacio Económico Europeo. Las personas extranjeras no comunitarias deberán encontrarse en situación de estancia o residencia regular.

Además, los candidatos deberán disponer de una fuente regular de ingresos que no triplique el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado actualmente en 7.200 euros anuales en 12 pagas y en 8.400 en 14. En el caso de aquellos que convivan con otras en la misma vivienda, la suma de los ingresos no podrá cuatriplicar la cifra del Iprem —aunque este límite se ampliará cuando haya personas con discapacidad—.

Entre los requisitos, los solicitantes y los que vivan con ellos deberán estar empadronados en la vivienda arrendada o adquirida en el momento de la solicitud. No se admitirán solicitudes en las que una parte de la vivienda se haya adquirido por herencia o mediante un sistema distinto al de compraventa.

Por otro lado, el solicitante o alguno de los inquilinos de la vivienda no podrán ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda en el país; ni tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o, incluso, afinidad con la persona arrendadora o vendedora del inmueble. Las ayudas tampoco podrán ser concedidas a quienes ya las hayan obtenido en el 2025.

De esta forma, en el caso de vivir en alquiler, las personas incluidas en la convocatoria recibirán 1.500 euros para emplear en los gastos ya mencionados, mientras aquellas que soliciten la ayuda teniendo adquirida su propiedad, la cuantía ascenderá a los 3.000 euros.

Estas solicitudes se presentarán por medios electrónicos, a través del formulario de la sede de la Xunta, desde las 9.00 horas de la mañana del viernes 13 de febrero, hasta las 20.00 horas del próximo 30 de abril —salvo que se agote antes el crédito disponible—. La convocatoria se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que estas ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes. Con todo, una vez concedidas, se harán efectivas en una tarjeta monedero virtual, que deberá ser usada antes del 31 de diciembre de este año en comercios físicos de Galicia.