Renfe anuncia que restablece el tráfico ferroviario en Galicia

Renfe ha anunciado que este sábado por la noche restablecerá el servicio entre Vigo y A Coruña. Tras una primera conexión, que ha salido de Vigo a las 23.13 horas, está previsto que a partir del domingo vuelvan a circular tanto los trenes de Alta Velocidad en el tramo que conecta Vigo con Santiago de Compostela, como los servicios de media distancia que se extienden hasta A Coruña, una vez el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) retire algunos árboles caídos a consecuencia del temporal que comprometen la seguridad de las operaciones.

Debido al bloqueo, casi medio centenar de frecuencias se vieron afectadas el viernes. Dos mensajes en la cuenta de X (antiguo Twitter) de Renfe fueron las únicas aclaraciones públicas prestadas por el operador ferroviario para comunicar la suspensión a causa del temporal de todos los trenes con origen y destino Vigo, incluida la línea de altas prestaciones del eje atlántico, medida que ayer se extendió a la circulación entre Ourense y Santiago por la vía convencional (se mantiene en uso la de alta velocidad).

Renfe explica que las condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de inundaciones «imposibilitaron establecer un plan de transporte alternativo por carretera que garantizara las condiciones necesarias de seguridad y operatividad».

ADIF daba su visto bueno por la tarde

El ADIF, responsable de las vías del tren y de las estaciones en España, ya había comunicado a mediodía que los trenes podían circular por Galicia. Según un comunicado enviado por el Centro de Gestión de Red , «la situación ha quedado normalizada, pudiendo reanudarse el tráfico ferroviario en condiciones de explotación ordinarias» en las tres líneas que afectan a Vigo: la del eje atlántico, la de Ourense y la del sur hacia Tui y la frontera portuguesa.

De este modo, el ADIF pasaba la pelota a Renfe, el operador del servicio, que ha tomado finalmente la decisión de recuperar la circulación. En un comunicado, la operadora explica que la confirmación del gestor contrasta con «otros organismos oficiales y diferentes modelos» que indicaban que «todavía había una alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura»

Renfe trasladaba, a través de su propio presidente Álvaro Fernández Heredia, al de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una llamada telefónica que confiaba restablecer el servicio este fin de semana. A través de una publicación en su perfil de X, Rueda difundió la información de la operadora sobre la posibilidad de restaurar los servicios «Segundo transmitíulleme na conversación, agardan restablecer o servizo con brevidade, posiblemente esta mesma fin de semana, despois dunhas comprobacións que, neste momento, están a finalizar», escribió en la red social.

Rueda señaló que entienden y comparten «a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de forma descoordinada e deixando sen servizo a miles de persoas é inadmisible». También criticó la falta de comunicación con la Xunta, que obligó «ao reforzo de autobuses sen practicamente información previa».

Por el momento, la mejora de previsión de los riesgos parece haber sido suficiente para que Renfe reanudara los servicios de tren con origen y destino a Vigo. Cabe recordar que, durante la mañana de este sábado, la operadora sufrió una incidencia técnica que obligó a detener un AVE cerca de Ourense durante unas tres horas.