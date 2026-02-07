ADIF considera que la situación está normalizada y los trenes «pueden circular por Galicia»

Vías del tren en Pontevedra, vacías por la suspensión de los servicios por el temporal ADRIÁN BAÚLDE

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), responsable de las vías del tren y de las estaciones en España, considera que los trenes pueden circular por Galicia. Según un comunicado enviado por el Centro de Gestión de Red , «la situación ha quedado normalizada, pudiendo reanudarse el tráfico ferroviario en condiciones de explotación ordinarias» en las tres líneas que afectan a Vigo: la del eje atlántico, la de Ourense y la del sur hacia Tui y la frontera portuguesa.

De este modo, el ADIF pasa la pelota a Renfe, el operador del servicio, que todavía no ha explicado por qué los trenes no circulan en la mitad de Galicia desde que decidió suspender el servicio el jueves, sin dar explicaciones.

El transporte de pasajeros por ferrocarril permanece bloqueado desde entonces. Casi medio centenar de frecuencias se vieron afectadas el viernes. Dos mensajes en la cuenta de X (antiguo Twitter) de Renfe son las únicas aclaraciones públicas prestadas por el operador ferroviario para comunicar la suspensión a causa del temporal de todos los trenes con origen y destino Vigo, incluida la línea de altas prestaciones del eje atlántico, medida que ayer se extendió a la circulación entre Ourense y Santiago por la vía convencional (se mantiene en uso la de alta velocidad)

.Renfe elude explicar por qué decide prolongar la inactividad de sus servicios de pasajeros en ambas líneas, además de en la del Miño entre Vigo y Ourense, y haber activado, en cambio, desde las 23 horas del jueves, sus trenes de mercancías en las mismas vías en las que pulsó la alerta por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras».

Suspensión de trenes en el sur de Galicia: Renfe sacrifica el servicio público por el riesgo cero pablo gonzález

¿Se reanudará el servicio?

Renfe confía en restablecer todo el tráfico ferroviario suspendido en Galicia «este fin de semana». Se lo ha comunicado el presidente de la entidad pública, Álvaro Fernández Heredia, al de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una llamada telefónica. A través de una publicación en su perfil de X, Rueda difundió la información de la operadora sobre la posibilidad de restaurar los servicios «Segundo transmitíulleme na conversación, agardan restablecer o servizo con brevidade, posiblemente esta mesma fin de semana, despois dunhas comprobacións que, neste momento, están a finalizar», escribió en la red social.

Rueda señaló que entienden y comparten «a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de forma descoordinada e deixando sen servizo a miles de persoas é inadmisible». También criticó la falta de comunicación con la Xunta, que obligó «ao reforzo de autobuses sen practicamente información previa».

El presidente espera que el servicio se restablezca y que el compromiso «de coordinación e transparencia respecto a estas situacións empece a cumprirse polo Ministerio de aquí en diante, en consideración a Galicia e aos miles de galegos e galegas usuarias de tren». Fuentes de la operadora confirmaron que para ellos la cautela y la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores son prioritarias, relacionando el cierre del tráfico con «criterios técnicos y con el riesgo de acumulación de agua en la vía».

Por el momento, Renfe mantiene suspendidos todos los servicios de tren con origen y destino a Vigo desde el jueves debido a las condiciones meteorológicas y mantiene la venta de billetes bloqueada hasta el lunes incluido, sin plan alternativo de transporte. Durante la mañana de este sábado, la operadora sufrió una incidencia técnica que obligó a detener un AVE cerca de Ourense durante unas tres horas.