La Xunta aprueba un plan de 2.000 millones para elevar a 10.000 pisos el parque público de vivienda en el 2030

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. XOAN A. SOLER

La Xunta, que en esta legislatura, que termina en el 2028, tiene como objeivo alcanzar los 8.000 pisos públicos, ha ampliado esa hoja de ruta hasta el año 2030, para cuando prevé contar con un parque público de 10.000 viviendas protegidas.

Ese es uno de los objetivos del segundo Pacto da Vivenda 2026-2030, que fue aprobado por el Consello tras recibir el plácet de promotores, arquitectos, gestores de la propiedad, los concellos y otras entidades del sector.

María Martínez Allegue: «Neste ano licitaremos as obras de 2.700 vivendas de promoción pública» Xosé Gago

El plan, detallado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, prevé una inversión pública de casi 2.000 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.

El grueso de los fondos, 1.630 millones, serán aportados por la Xunta. A esa cantidad se añaden 241 millones procedentes del Estado y 100 de fondos europeos.

Rueda añadió que ese gasto público movilizará «outros 5.000 millóns por parte de empresas e particulares». Allegue añadió que las inversiones se traduciránen el matenimiento o creación de unos 60.000 empleos.

El proyecto no se limita a la promoción de vivienda —mediante la construcción directa, la compra de locales para su conversión, los alojamientos para jóvenes o el impulso a la vivienda libre, incluye además medidas para fomentar la rehabilitación y desarrollar suelo residencial.

En esa línea, el programa incluye el compromiso electoral formulado por Rueda en el 2024 de habilitar terrenos para la construcción de 25.000 viviendas, de las que 20.000 serán de titularidad pública. En la actualidad hay 11 proyectos de desarrollo de suelo: Pontevedra, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña e Santiago de Compostela, Vilagarcía, Marín, Porriño y dos en Vigo. La previsión de la Xunta es activar más planes estratégicos en los próximos meses, en comarcas en las que haya dificultades para acceder a suelo urbanizable.

El plan prevé además medidas para agilizar la construcción, incluyendo el fomento de técnicas industrializadas, pero también modificaciones en los ámbitos legal y fiscal. Las leyes de acompañamiento de los dos últimos presupuestos autonómicos ya iban en esa línea. Por ejemplo, se ha permitido ampliar la edificabilidad un 20 % en suelos urbanos y urbanizables cuando el 60 % de las viviendas proyectadas sean protegidas.

El anterior Pacto de Vivenda 2021-2025 era de mucho menor alcance, y supuso la concesión de algo más de 30.500 ayudas por un importe superior a los 365 millones de euros.