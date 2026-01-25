María Martínez Allegue: «Neste ano licitaremos as obras de 2.700 vivendas de promoción pública»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

A conselleira María Martínez Allegue, durante a entrevista, mantida no seu despacho. PACO RODRÍGUEZ

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas explica que «cando creza a oferta e a demanda estea atendida, os prezos regularanse»

25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978), conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, enfronta o 2026 co reto anunciado por Alfonso Rueda de poñer en marcha as 4.000 vivendas públicas comprometidas a tempo para que estean

