María Martínez Allegue: «Neste ano licitaremos as obras de 2.700 vivendas de promoción pública»
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas explica que «cando creza a oferta e a demanda estea atendida, os prezos regularanse»25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978), conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, enfronta o 2026 co reto anunciado por Alfonso Rueda de poñer en marcha as 4.000 vivendas públicas comprometidas a tempo para que estean