El ADIF acometió «por partes» la renovación de la recta donde descarriló el Iryo
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
AcerlorMittal, la empresa que suministró los raíles fabricados en su factoría de Gijón, ofrece toda su colaboración, aunque ayer aún no la habían contactado25 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una semana después del accidente ferroviario de Adamuz, se van multiplicando los hilos de los que tirar para esclarecer qué fue lo que desencadenó los nueve segundos más crudos de la historia reciente del ferrocarril en