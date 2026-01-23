En directo: el primer informe oficial apunta a una fractura previa del carril como principal hipótesis del accidente de Adamuz

Un agente de la Guardia Civil inspecciona la zona del accidente ferroviario en Adamuz Susana Vera | REUTERS

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) plantea como principal hipótesis del accidente de tren de Adamuz que el carril por el que circulaba el tren Iryo estuviera «fracturado». Las «muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», señala el informe preliminar de la CIAF.

Las primeras conclusiones de la investigación se conocen mientras en la zona del accidente continúan los trabajos, centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de culminar el jueves la recuperación a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.

Tras las palabras de ayer de Isabel Díaz Ayuso, parece que termina la tregua política. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pedía a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos que mantengan la lealtad institucional en relación al accidente. Juanma Moreno ha querido evitar la polémica y ha resaltado la cooperación con el Gobierno.

Este viernes la Audiencia de A Coruña ha absuelto al exdirector de Seguridad de ADIF y ha confirmado la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago).

El tribunal revoca así parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago tras analizar los 108 recursos

12.47 La Xunta reclama información inmediata sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha solicitado hoy viernes al Gobierno «información» y «transparencia» sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia, después de que redujese la velocidad en un tramo de 28 kilómetros de la vía entre Ourense y Santiago. La conselleira señaló que la Xunta se enteró de esa bajada «polos medios de comunicación», y preguntó si se trata de «unha medida excepcional» o si ya ha sido adoptada en otras ocasiones.

12.20 Las primeras investigaciones apuntan a una fractura previa del carril como causa del accidente La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. En un informe preliminar, la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario, que ha costado la vida a 45 personas, apunta que esta hipótesis deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores. Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente. «Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento».

12.10 Una hora esperando la llegada de emergencias dentro del Alvia Las primeras asistencias que llegaron al lugar del accidente ferroviario de Adamuz creían que solo había un tren, el Iryo, descarrilado, y tardaron más de una hora en desplegarse en el segundo convoy, el Alvia, involucrado en el siniestro y donde la situación, si cabe, era todavía más infernal, pues había más fallecidos y más heridos, y de mayor gravedad. Ni los guardias civiles ni las primeras emergencias que acudieron al filo de las 20.00 horas al kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla la noche del pasado 18 de enero fueron alertadas de que había un tren de Renfe también involucrado. Las víctimas de Adamuz estuvieron más de una hora sin asistencia Melchor Saiz-Pardo / Álvaro Soto

12.06 El PSOE de Andalucía califica de «ruin» al PP y a Vox por querer sacar rédito del accidente El PSOE de Andalucía ha calificado este viernes de «ruin» la actitud que, a su juicio, tienen quienes pretenden sacar «rédito político y económico» del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de 45 personas, y ha señalado a PP y Vox «por ver quién dice la barbaridad más grande». En rueda de prensa en la sede regional del partido, el secretario adjunto de Organización de los socialistas andaluces, Alejandro Moyano, ha arremetido contra «portavoces nacionales del PP» que se están dedicando, según él, a «esparcir bulos» sobre lo sucedido el pasado domingo por la tarde en la localidad cordobesa, tras el descarrilamiento y posterior choque de dos trenes de alta velocidad. Según la opinión del dirigente socialista, el PP y Vox están inmersos en una «competencia atroz por ver quién dice la barbaridad más grande en el momento menos adecuado».

12.02 El PP de Madrid no ve «ninguna fisura» entre Ayuso y Moreno El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que no ve «ninguna fisura ni polémica» entre la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, sobre el accidente de tren en Adamuz, pero ha insistido en la importancia de exigir «responsabilidad» en el Gobierno de la nación. «Creo que hay algunos que buscan una polémica donde no la hay», ha valorado el número dos del PP de Madrid, quien ha asegurado que a él le parecen «fantásticas y extraordinarias» las palabras de Moreno ante el grave accidente, a la vez que las valoraciones al respecto de la presidenta madrileña.

11.34 Nuevas filtraciones de datos de Puente y presidentes autonómicos La Policía Nacional investiga nuevas filtraciones de datos personales y sensibles del ministro de Transportes, Óscar Puente, y responsables de Renfe o Adif, además de otra difusión de información privada de presidentes autonómicos como la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso o el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Las fuentes consultadas apuntan que lo más probable es que estos datos hayan sido hackeados hace tiempo y que periódicamente son compartidos y difundidos en sus redes aprovechando el escenario actual, en este caso ligado a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Cordoba).

11.24 Moreno evita la «polémica» y resalta la cooperación con Gobierno: «Que la investigación arroje luz» El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en resaltar la cooperación que ha existido con el Gobierno de la nación ante el trágico accidente, apuntando que él no entra en «polémica» al ser preguntado sobre declaraciones realizadas por otros miembros de PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Moreno ha confiado en la «máxima transparencia y rigor» de la investigación para esclarecer las causas del accidente: «Necesitamos saber qué ha pasado y eso es algo que es lógico que reclamen la sociedad, las víctimas y las fuerzas políticas; es algo lógico, razonable y oportuno». Antes había sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que había pedido a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos que mantengan la lealtad institucional en relación al accidente en el que murieron 45 personas. «Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y sin duda lo que queremos hacer desde el Gobierno», aseguró Bolaños.

10.52 La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de ADIF por el accidente de Angrois La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte, por el accidente de Angrois al considerar que «actuó conforme a los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas». El tribunal confirma la condena de dos años y medio de carcel impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois, entendiendo que la causa del descarrilamiento fue la desatención continuada del conductor por mantener una llamada telefónica. El maquinista de Angrois a la izquierda, Francisco José Garzón Amo, y a la derecha el exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte La Audiencia de A Coruña estima así los recursos interpuestos por la Fiscalía, el ADIF, su aseguradora (AGCS) y el propio ex alto cargo. La sentencia cuenta con el voto particular de una magistrada que entendía que se debía mantener la condena al exdirector de Adif. Pie de foto. Firma Pie de foto. 80 muertos, 143 heridos, un culpable Europa Press

10.13 Dos incidencias en el tráfico ferroviario en Galicia por la borrasca Ingrid En Galicia hay dos incidencias activas en la circulación ferroviaria debido a los efectos de la borrasca Ingrid. La circulación ferroviaria entre Canabal y Os Peares, en el tramo Ourense-Monforte de Lemos, se encuentra interrumpida esta mañana como consecuencia de una caída de tensión en la catenaria, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a las 09:20 horas de este viernes. También ha confirmado que ahora mismo se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible, así como que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Asimismo, está interrumpido el servicio ferroviario entre Baamonde (Begonte) y Rábade, en la provincia de Lugo, por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Según Adif, afecta a las relaciones Lugo-A Coruña/Ferrol.

09.49 Las inspecciones adicionales en Rodalies detectan incidencias en dos líneas Las inspecciones adicionales realizadas anoche por Renfe y Adif junto a los maquinistas han permitido detectar algunas incidencias, como las que han llevado a restringir este viernes la circulación en la R4, entre Molins y Martorell, en Barcelona, y en la R1, entre Badalona y Montgat. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado que, a lo largo del día, se espera poder recuperar la frecuencia habitual en estas dos líneas, una vez resueltos los problemas que han originado las afectaciones. Carmona ha utilizado un símil futbolístico para describir la situación actual de Rodalies: «Hemos sufrido una rotura de ligamentos y ahora estamos volviendo al campo e incorporándonos de nuevo a la dinámica de equipo». Carmona ha detallado que todos los maquinistas que tenían que trabajar hoy lo han hecho tras el acuerdo cerrado ayer entre este colectivo y Renfe, Adif y la Generalitat para garantizar la seguridad en la infraestructura. ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

09.39 «En Atocha no sabían la magnitud de lo que había sucedido» El cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala, los primeros guardias civiles en llegar el domingo al lugar del accidente ferroviario de Adamuz explicaron este jueves que el maquinista del Iryo siniestrado aún no sabía la magnitud de la catástrofe, porque decía «que solo había un tren implicado». Los agentes le trasladaron que «algo gordo» tenía que «haber más adelante porque me están pidiendo refuerzos y mire atrás la cantidad de gente que viene, desde la oscuridad». Una vez se dirigieron a ese grupo, les dijo un señor que «venían de un segundo tren», el Alvia. Dos de los primeros guardias civiles que llegaron al accidente: «En Atocha no sabían la magnitud de lo que había sucedido» CARLOS PERALTA (ENVIADO ESPECIAL)

09.37 Interrumpido el servicio ferroviario en un tramo de Córdoba-Linares-Baeza por agua Adif ha informado este viernes de que se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, en el tramo Córdoba-Linares-Baeza, por acumulación de agua en la infraestructura. Desde el administrador ferroviario han señalado en sus redes sociales que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. Renfe ha establecido un servicio por carretera para los pasajeros de los trenes de media y larga distancia afectados. Además, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida hasta nuevo aviso tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 45 personas. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

09.36 Feijoo comparecerá este viernes tras reunir al equipo de seguimiento por la crisis ferroviaria El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria producida en España, con afectaciones en distintos puntos del país, y comparecerá más tarde ante los medios. Según fuentes del partido, en el encuentro participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como distintos expertos en gestión ferroviaria. Al término de la reunión, Feijoo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del Partido Popular para hacer una valoración sobre «el difícil momento que atraviesa el país», en el primer día tras el levantamiento del luto oficial decretado por los fallecimientos registrados en el accidente de Adamuz y Rodalies.

09.35 El Gobierno pide a las administraciones y partidos lealtad sobre el accidente de Adamuz El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo gestionará los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con «transparencia y lealtad institucional» y ha señalado que el Ejecutivo ha asumido «todas» las responsabilidades del siniestro de Adamuz «desde el primer momento». En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, Sánchez ha trasladado su apoyo a las víctimas de los dos accidentes. «Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles», ha manifestado. Preguntado por si el Gobierno asume responsabilidades sobre los dos accidentes mortales, el presidente ha respondido que «asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia». Tras trasladar su «orgullo» y confianza en la alta velocidad española, ha reconocido que «el daño es irreparable». Sin embargo, se ha mostrado confiado de que «las víctimas van a poder combatirlo con el Gobierno ayudando en lo que haga falta». «Por supuesto, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años: con absoluta empatía hacia las víctimas, con absoluta transparencia y con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias repartidas», ha subrayado. En este punto, Sánchez ha agradecido a los servicios de emergencias y a los ciudadanos que se han «volcado» en el accidente. «Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad, son el mejor testimonio del país que es España», ha afirmado. Pie de foto. Firma Pie de foto. Sánchez asume toda «la responsabilidad» de los accidentes ferroviarios La Voz