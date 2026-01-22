La Xunta suspende las clases en Ourense y zonas de Lugo y Pontevedra por el mal tiempo

El alto de O Cebreiro es uno de los lugares de Galicia más proclives a la llegada de la nieve. Alberto López

La previsión de mal tiempo y la alerta naranja por nieve que ha decretado Meteogalicia ha obligado a la Xunta a suspender las clases de este viernes y el transporte escolar en toda la provincia de Ourense; en la montaña, el sur y el centro de la provincia de Lugo; y en el interior de Pontevedra. También se suspende la actividad en el exterior en todo el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en la comarca de A Mariña y también en las Rías Baixas y el Miño.

La decisión la ha tomado este jueves la comisión escolar de alertas —un órgano compuesto por representantes de Emerxencias, Educación, Mobilidade y Política Social— siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Meteogalicia, que prevén un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por nieve en las zonas donde se suspende la actividad lectiva; y otro de nivel rojo por fenómenos costeros en A Coruña, A Mariña y la costa de Pontevedra en las Rías Baixas y el Miño.

Los siguientes son los concellos donde las clases y el transporte escolar estarán suspendidos este viernes: Toda la provincia de Ourense

52 concellos en Lugo: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Becerreá, Begonte, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Chantada, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Guntín, Guitiriz, O Incio, Láncara, Lugo, Meira, Monforte de Lemos, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Pol, Portomarín, Quiroga, Rábade, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada, Triacastela, Vilalba y Xermade.

16 concellos en Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Fornelos de Montes, Dozón, A Estrada, Forcarei, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.