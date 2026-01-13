Facenda advierte que el plan del Gobierno dejará a Galicia como la comunidad peor financiada por habitante

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Mónica Arcay Carro

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, advierte que Galicia será la comunidad autónoma con peor financiación por habitante si se aplica el sistema propuesto por el Gobierno tras la reunión entre su presidente, Pedro Sánchez, y el de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.Corgos, que mañana asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se debatirá el plan, explicó que este deja a Galicia con solo el 2,8 % de los 20.975 millones que se añadirán a la financiación de todas las comunidades. La población gallega supone el 6,5 % del total, por lo que se asignan «menos da metade» de lo que correspondería. Además el conselleiro denunció que la propuesta rebaja el peso de la dispersión y el envejecimiento de la población, «os factores que máis encarecen a prestación de servizos».

Frente a los argumentos que sostienen que Galicia contará con más fondos, ya que sumará 587 millones de euros extras, Corgos recordó que 182 millones ya forman parte de las cuentas de la Xunta, por lo que el «incremento neto» en el 2027 sería de 405. Esa cantidad, señaló, es inferior a los 557 millones que suman los aumentos retributivos acumulados al personal público en el mismo período. No cubren, remachó, ni el aumento de la masa salarial, por lo que «non son suficientes e non podemos estar de acordo» con el sistema.

Es más, advirtió que el «raquitismo» de la ampliación de fondos introduce el riesgo de que se produzca una «evolución negativa» cuando la situación económica empeore y bajen los recursos para repartir.

El conselleiro reiteró el rechazo del Gobierno de la Xunta y el PPdeG a la propuesta y apuntó que incluso los partidos de la oposición albergan dudas. El PSdeG ha reconocido, «aínda que coa boca pequena», que es «mellorable», y el BNG apuesta por un sistema de cupo que, pese a ser distinto, provocaría «a perda de millóns de euros» a las arcas autonómicas.

También rechazó el llamado principio de ordinalidad —la idea defendida por los independentistas de que las comunidades que más aportan deben ser las que más reciben—. Considera que es «pouco defendible» porque choca con la solidaridad expresada en la Constitución y porque las comunidades que tienen una mayor capacidad recaudatoria no la tienen necesariamente por una mayor presión fiscal, sino por factores como el porcentaje de población mayor o el peso del sector primario, entre otros. Añadió que el proyecto del Gobierno, pactado de «forma unilateral» con ERC, «sacrifica a cohesión e a equidade das comunidades autónomas». Es, subrayó, «inaceptable para Galicia» y así los transmitirá mañana a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Corgos espera que el Gobierno les explique «o pormenor dos números», los motivos por los que se desecharon «todas as propostas» presentadas por la Xunta y qué llevó al Ejecutivo a considerar que Galicia está «sobrefinanciada», a la vista de la reducción prevista.

Tras esas explicaciones cree que debe abrirse una «segunda fase» en la que el Gobierno «recapacite» y permita a las comunidades introducir propuestas que refuercen el equilibrio del sistema y el distinto coste de la prestación de servicios.