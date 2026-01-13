Sánchez se queda solo en la defensa de su plan de financiación autonómica pactado con ERC

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras recibir al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras recibir al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en la Moncloa. EDUARDO PARRA

Feijoo vincula en su modelo los fondos a las comunidades y ayuntamientos a la creación de vivienda

13 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La propuesta de nueva financiación autonómica pactada por Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sigue cosechando críticas desde todos los frentes, también dentro del PSOE. Pero el presidente del Gobierno la defendió

